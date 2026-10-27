Fue confirmado el árbitro que dirigirá el Superclásico entre Boca y River

El primer Superclásico que dirigió fue el 21 de septiembre del 2024, cuando River con mayoría de suplentes se impuso 1 a 0 en La Bombonera con gol de Manuel Lanzini. Hubo una gran polémica sobre el final del partido, cuando Milton Giménez lo había igualado de forma agónica y el árbitro, a instancias de VAR, lo anuló por una mano previa.

Los jugadores del Xeneize protestaron un penal del arquero Franco Armani sobre el centrodelantero, antes de que éste impacte la pelota con su brazo.

En el 2025 dirigió dos partidos entre Millonarios y Xeneizes. El primero se jugó en el Monumental y fue victoria por 2 a 1 para el Millonario con goles de Franco Mastantuono y Sebastián Driussi, mientras que Miguel Merentiel había empatado transitoriamente para los que dirigía por ese entonces Fernando Gago.

Nicolás Ramírez perjudicó a Independiente Rivadavia

Ramírez fue muy criticado el 6 de septiembre pasado tras la caída 3 a 1 de Independiente Rivadavia justamente ante River, en el estadio Monumental, por la octava fecha del Torneo Clausura. El colegiado no tuvo un buen partido y claramente favoreció en ese partido al Millonario.

Nota en elaboración.