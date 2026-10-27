El once de River que tiene en mente Ponzio para jugar ante Boca una nueva edición del Superclásico

El entrenador de River, Leonardo Ponzio, tiene en mente el once que visitará el próximo domingo a las 15 a Boca en una nueva edición del Superclásico, que corresponde a la fecha 15 del Torneo Clausura.
El DT de River, Leonardo Ponzio, diagrama el equipo que visitará el próximo domingo a las 15 a Boca en una nueva edición del Superclásico
El entrenador de River, Leonardo Ponzio, tiene en mente el once que visitará el próximo domingo a las 15 a Boca en una nueva edición del Superclásico, que corresponde a la fecha 15 del Torneo Clausura.
El plantel de River retomó este miércoles los entrenamientos en Ezeiza tras el día libre dispuesto por Ponzio, con la mira puesta en el partido ante el Xeneize.
La principal preocupación en el elenco de Núñez pasa por el estado físico Aníbal Moreno, quien sufrió una fuerte molestia lumbar a los 15 minutos del partido ante Racing que lo obligó a irse llorando.
Si bien los estudios descartaron una lesión muscular en el gemelo derecho, los dolores de espalda derivados de su previa discopatía lumbar lo mantienen en duda.
Fausto Vera, el reemplazante natural de Moreno, es baja a raíz de su desgarro, por lo que el juvenil Lucas Silva, de 19 años, sería el cinco a pesar de su inexperiencia. Por ello Ponzio esperará hasta último momento al ex Racing y Palmeiras.
En la defensa, el entrenador espera contar al 100 por ciento con Marcos Acuña, quien viene de sufrir un traumatismo en el empeine izquierdo. Su reemplazante, Francisco Ortega, rindió en los dos triunfos consecutivos y pelea por la titularidad.
En la delantera, Sebastián Driussi evolucionó bien de la molestia lumbar que le impidió jugar frente a Racing tras surgirle un dolor en plena entrada en calor. Sin embargo, Lucas Beltrán corre con ventaja para repetir como titular en la ofensiva junto a Ángel Correa, a pesar de su sequía goleadora.
El Millo formaría ante el equipo de la Ribera con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Ortega o Acuña; Tobías Andrada, Moreno o Silva, Tomás Galván y Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán o Driussi.