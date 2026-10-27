El once de River que tiene en mente Ponzio para jugar ante Boca una nueva edición del Superclásico

Si bien los estudios descartaron una lesión muscular en el gemelo derecho, los dolores de espalda derivados de su previa discopatía lumbar lo mantienen en duda.

Fausto Vera, el reemplazante natural de Moreno, es baja a raíz de su desgarro, por lo que el juvenil Lucas Silva, de 19 años, sería el cinco a pesar de su inexperiencia. Por ello Ponzio esperará hasta último momento al ex Racing y Palmeiras.

En la defensa, el entrenador espera contar al 100 por ciento con Marcos Acuña, quien viene de sufrir un traumatismo en el empeine izquierdo. Su reemplazante, Francisco Ortega, rindió en los dos triunfos consecutivos y pelea por la titularidad.

El Huevo Acuña mejoró de su lesión. ¿Será titular ante Boca?.

En la delantera, Sebastián Driussi evolucionó bien de la molestia lumbar que le impidió jugar frente a Racing tras surgirle un dolor en plena entrada en calor. Sin embargo, Lucas Beltrán corre con ventaja para repetir como titular en la ofensiva junto a Ángel Correa, a pesar de su sequía goleadora.

La probable formación de River vs. Boca en el Superclásico:

El Millo formaría ante el equipo de la Ribera con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Ortega o Acuña; Tobías Andrada, Moreno o Silva, Tomás Galván y Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán o Driussi.