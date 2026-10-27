Apple admitió un "problema" en el pliegue del iPhone Duo

La empresa Apple reconoció la existencia de una falla en la pantalla interna de su nuevo teléfono inteligente plegable, el iPhone Duo, luego de que diversos usuarios reportaran en redes sociales la aparición de grietas y líneas en la zona del pliegue.
La respuesta de Apple tras las quejas
Tras la viralización de las imágenes, el gigante de la tecnología aclaró que se trata de un inconveniente limitado y sugirió a los clientes afectados contactar al soporte técnico de AppleCare para gestionar un reemplazo del equipo.
El Iphone Duo, que marca el debut de la firma en el mercado de pantallas flexibles con un precio de salida de 1.999 dólares, cuenta con un panel interno de 7,6 pulgadas que al plegarse reduce su tamaño al de un pasaporte, acompañado por un panel secundario en la cubierta exterior.
Reportes en redes sociales
Las fallas en la pantalla de esta nueva pieza de tecnología salieron a la luz a pocos días del lanzamiento oficial, impulsando la respuesta institucional de la empresa:
- Reportes de grietas y fallas visuales: tras someter el mecanismo a aperturas y cierres continuos, algunos compradores publicaron en Reddit y X fotografías de fisuras en la bisagra central y rayas en el panel interno.
- Aclaración sobre imágenes manipuladas: medios especializados del sector señalaron que, si bien existen casos reales confirmados por Apple, parte de las denuncias virales en redes contenían imágenes alteradas mediante inteligencia artificial.
- Costo de reparación fuera de garantía: según los datos oficiales del soporte técnico de Apple, el reemplazo del panel interno del iPhone Duo sin la cobertura de AppleCare alcanza un costo de 999 dólares.
- Disponibilidad y plazos de entrega: la reposición de las unidades defectuosas podría enfrentar demoras logísticas debido al stock limitado en tiendas físicas y al agotamiento de las reservas en línea, cuyos plazos de entrega se han extendido.
La postura de la firma sobre el nuevo dispositivo
A pesar de los inconvenientes detectados en las primeras unidades, voceros de Apple destacaron que la recepción general del iPhone Duo por parte de los usuarios ha sido altamente positiva.
Remarcaron el avance de la comunidad de desarrolladores en la adaptación de aplicaciones para aprovechar la interfaz del diseño plegable, consolidando la apuesta de la firma por transformar el estándar de la tecnología móvil.
En pocas palabras
- Apple admitió fallas: reconocieron problemas en el pliegue de la pantalla del nuevo iPhone Duo.
- Respuesta oficial: la compañía sugirió contactar a AppleCare para gestionar reemplazos de equipos afectados.
- Contexto de mercado: el dispositivo marca el debut de Apple en pantallas flexibles, con un precio de US$1.999.