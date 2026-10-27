Apple admitió un "problema" en el pliegue del iPhone Duo

La respuesta de Apple tras las quejas

Tras la viralización de las imágenes, el gigante de la tecnología aclaró que se trata de un inconveniente limitado y sugirió a los clientes afectados contactar al soporte técnico de AppleCare para gestionar un reemplazo del equipo.

El Iphone Duo, que marca el debut de la firma en el mercado de pantallas flexibles con un precio de salida de 1.999 dólares, cuenta con un panel interno de 7,6 pulgadas que al plegarse reduce su tamaño al de un pasaporte, acompañado por un panel secundario en la cubierta exterior.