Las innovaciones del iPhone 18 de Apple que transforman la tecnología móvil

Apple lanzó los nuevos iPhone 18 Pro y Pro Max con avances en fotografía, inteligencia artificial y autonomía.

La firma tecnológica Apple incorporó avances en hardware y software para optimizar la experiencia de uso en sus modelos iPhone 18 Pro y Pro Max:

Carga de emergencia en 5 minutos: Gracias a una potencia de entrada de 60 W por cable, una nueva química en la batería y disipación por cámara de vapor, permite obtener 7 horas de autonomía con solo 5 minutos de carga. Además, aun estando apagado, el iPhone reserva energía mínima para mantener activas por horas las funciones de ubicación ("Buscar mi iPhone") y pagos por NFC. Apertura variable en cámara para fotos nocturnas y grupales: El nuevo sensor principal incorpora diafragma físico variable (de f/1.48 a f/4.0). Esto permite cerrar la apertura a f/4.0 para enfocar con nitidez todas las filas en fotos de grupo, o abrir a f/1.48 de noche para congelar el movimiento con mayor ingreso de luz. "Efecto cine" aplicable después de la grabación: El algoritmo de profundidad ahora permite grabar un video estándar y aplicarle el desenfoque cinematográfico a posteriori, pudiendo cambiar el punto de enfoque o ajustar la profundidad de campo tras terminar la toma. "Apple Reference Image" para autenticar fotos frente a la IA: Esta tecnología firma digitalmente cada píxel desde el propio sensor con marca de tiempo. Si una imagen es modificada o generada con IA, el sistema permite comparar la edición con el negativo digital original para certificar su veracidad. Multitarea intensiva en la Isla Dinámica: La icónica pestaña en pantalla del iPhone permite ahora monitorear de forma simultánea hasta 3 actividades en vivo (como aplicaciones de transporte, reproducción de música y temporizadores) sin necesidad de salir de la aplicación en uso.

El impacto de Apple y el iPhone 18 en el mercado global

Con la incorporación del sellado digital de imágenes y las mejoras en carga ultra rápida, Apple reafirma su liderazgo en la industria de la tecnología de gama alta.

Salvo por las restricciones regulatorias de la función de autenticación en la Unión Europea y China, los usuarios de iPhone en América Latina y el resto del mundo ya pueden acceder a estas herramientas avanzadas de fotografía y productividad.