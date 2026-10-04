Apple está a punto de dar uno de los pasos más importantes de su historia con el lanzamiento del iPhone Duo, su primer teléfono plegable. El dispositivo llegará al mercado el 23 de octubre con una pantalla interior de 7,6 pulgadas y un acabado nanotexturizado pensado para reducir los reflejos y disimular al máximo la marca que aparece en la zona donde se dobla. Ahora, la compañía confirmó un detalle relacionado con esa pantalla que puede ser clave para prolongar su vida útil.
Antes de lanzar al mercado su primer iPhone plegable, Apple introduce un cambio de última hora para mejorar su pantalla
El primer iPhone plegable de Apple llegará al mercado el 23 de octubre. Además, la compañía planea vender un repuesto para su pantalla
La pantalla del iPhone Duo tendrá una capa que se puede cambiar
Una de las principales preocupaciones alrededor de los teléfonos plegables está relacionada con el desgaste de sus pantallas. A diferencia de un smartphone tradicional, el panel del iPhone Duo debe soportar movimientos constantes de apertura y cierre, por lo que Apple desarrolló una estructura específica para reducir las marcas y el deterioro.
Según detalla el sitio Applesfera, Kate Bergeron, vicepresidenta de ingeniería de hardware de Apple, confirmó que la capa protectora situada sobre la pantalla interior puede retirarse y reemplazarse por una nueva. De esta manera, si con el paso del tiempo esa superficie comienza a mostrar señales de desgaste o la zona del pliegue se vuelve más visible, no será necesario sustituir todo el panel.
A priori, la decisión es acertada porque esta capa cumple una función importante en la experiencia visual del dispositivo. Apple asegura que realizó un trabajo específico de ingeniería para que pueda conservar sus características durante el mayor tiempo posible.
¿Cuánto costará reparar la pantalla del iPhone Duo?
Apple ya contempla el reemplazo de esta capa dentro de los servicios de reparación para el iPhone Duo. El precio para los usuarios con AppleCare+ rondará los 23 dólares, mientras que la reparación de la pantalla interior tiene un costo de 120 dólares con esa cobertura.
Este sistema permite diferenciar entre un problema de la capa exterior y un daño que afecte directamente a la pantalla plegable. Así, un desgaste superficial no necesariamente implica cambiar uno de los componentes más costosos del teléfono.
Con este cambio, Apple no solo busca ofrecer una pantalla plegable con una marca menos visible, sino también una solución concreta para uno de los desafíos que plantea este tipo de tecnología: mantener su aspecto y funcionamiento a medida que pasan los años.
En pocas palabras
- Apple: Lanzará su primer iPhone plegable, el Duo, el 23 de octubre.
- Pantalla innovadora: Contará con una capa protectora exterior removible y reemplazable.
- Reparación accesible: El reemplazo de la capa costará 23 dólares con AppleCare+.