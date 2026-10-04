Antes de lanzar al mercado su primer iPhone plegable, Apple introduce un cambio de última hora para mejorar su pantalla

iPhone Duo.

A priori, la decisión es acertada porque esta capa cumple una función importante en la experiencia visual del dispositivo. Apple asegura que realizó un trabajo específico de ingeniería para que pueda conservar sus características durante el mayor tiempo posible.

¿Cuánto costará reparar la pantalla del iPhone Duo?

Apple ya contempla el reemplazo de esta capa dentro de los servicios de reparación para el iPhone Duo. El precio para los usuarios con AppleCare+ rondará los 23 dólares, mientras que la reparación de la pantalla interior tiene un costo de 120 dólares con esa cobertura.

Este sistema permite diferenciar entre un problema de la capa exterior y un daño que afecte directamente a la pantalla plegable. Así, un desgaste superficial no necesariamente implica cambiar uno de los componentes más costosos del teléfono.

iPhone Duo, el primer teléfono plegable de Apple.

Con este cambio, Apple no solo busca ofrecer una pantalla plegable con una marca menos visible, sino también una solución concreta para uno de los desafíos que plantea este tipo de tecnología: mantener su aspecto y funcionamiento a medida que pasan los años.