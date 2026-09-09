Apple finalmente ingresó al mercado de los teléfonos plegables con la presentación del iPhone Duo, un dispositivo que adopta el formato tipo pasaporte y busca competir en uno de los segmentos más innovadores de la industria móvil.
Fin del misterio: Apple presentó oficialmente su primer teléfono plegable y estas son todas sus características
El iPhone Duo es el primer teléfono plegable de Apple. Conocé sus principales características de este dispositivo tope de gama
Bomba en Apple: así es el nuevo iPhone Duo, el primer teléfono plegable de la compañía
Este teléfono combina una pantalla exterior compacta con un panel interior de grandes dimensiones. Cuando está cerrado, incorpora una pantalla OLED de 5,4. Al desplegarlo, el panel interior alcanza las 7,6 pulgadas.
Ambos paneles utilizan tecnología OLED bajo la denominación Super Retina XDR, cuentan con ProMotion de hasta 120 Hz y alcanzan un brillo máximo de 3.000 nits en exteriores. Además, mantienen una relación de aspecto equivalente para evitar cambios bruscos en el tamaño de los contenidos al abrir o cerrar el teléfono.
En cuanto al sistema de cámaras, el iPhone Duo presenta una cámara principal de 48 MP con teleobjetivo integrado y zoom óptico 2x, acompañada por un ultra gran angular de 48 MP. Apple también destaca mejoras para las fotografías nocturnas gracias a un sensor más grande, mayor apertura y estabilización mediante desplazamiento del sensor.
Para video, el teléfono permite grabar en 4K a 120 fotogramas por segundo con Dolby Vision e incluye funciones de edición cinematográfica y Audio Mix.
En lo que concierne a su chip, desde Apple destallaron que el rendimiento está a cargo del procesador A20 Pro, fabricado en 2 nanómetros, siendo el mismo que el iPhone 18 Pro Max. Los de Cupertino aseguran mejoras importantes frente a generaciones anteriores, junto con mayor capacidad para tareas de inteligencia artificial.
Por otro lado, la autonomía se apoya en dos baterías independientes ubicadas a ambos lados de la bisagra. Según Apple, el dispositivo ofrece hasta 31 horas de reproducción con la pantalla interna y hasta 44 horas con la exterior.
Finalmente, en la presentación oficial se supo que el nuevo iPhone Duo tendrá un precio inicial de U$D 1.999 para la versión de 256 GB. Aunque, aún no hay fecha que confirme cuándo estarán a la venta. Se estima que sea durante septiembre.
En pocas palabras
- Apple revoluciona el mercado: Lanzamiento oficial del iPhone Duo, su primer teléfono plegable con pantalla interna de 7.6 pulgadas.
- Tecnología avanzada: Pantallas OLED Super Retina XDR con ProMotion hasta 120 Hz y hasta 3.000 nits de brillo.
- Rendimiento y precio: Equipado con chip A20 Pro, inicia en U$D 1.999 para la versión de 256 GB, con fecha de lanzamiento estimada en septiembre.