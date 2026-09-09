Fin del misterio: Apple presentó oficialmente su primer teléfono plegable y estas son todas sus características

El primer teléfono plegable tendrá un precio base de U$D 1.999.

En cuanto al sistema de cámaras, el iPhone Duo presenta una cámara principal de 48 MP con teleobjetivo integrado y zoom óptico 2x, acompañada por un ultra gran angular de 48 MP. Apple también destaca mejoras para las fotografías nocturnas gracias a un sensor más grande, mayor apertura y estabilización mediante desplazamiento del sensor.

Para video, el teléfono permite grabar en 4K a 120 fotogramas por segundo con Dolby Vision e incluye funciones de edición cinematográfica y Audio Mix.

En lo que concierne a su chip, desde Apple destallaron que el rendimiento está a cargo del procesador A20 Pro, fabricado en 2 nanómetros, siendo el mismo que el iPhone 18 Pro Max. Los de Cupertino aseguran mejoras importantes frente a generaciones anteriores, junto con mayor capacidad para tareas de inteligencia artificial.

El iPhone Duo tendrá una pantalla mayor que el iPhone 18 Pro Max.

Por otro lado, la autonomía se apoya en dos baterías independientes ubicadas a ambos lados de la bisagra. Según Apple, el dispositivo ofrece hasta 31 horas de reproducción con la pantalla interna y hasta 44 horas con la exterior.

Finalmente, en la presentación oficial se supo que el nuevo iPhone Duo tendrá un precio inicial de U$D 1.999 para la versión de 256 GB. Aunque, aún no hay fecha que confirme cuándo estarán a la venta. Se estima que sea durante septiembre.