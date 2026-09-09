Apple presentó el iPhone 18 Pro y 18 Pro Max: nuevos colores, sistema de cámaras premium y procesador que vuela

Según se supo, entre los colores que podemos conseguir estos dispositivos se encuentra el negro, el plata, el azul claro y un elegante borgoña.

El color borgoña será de los más buscados por quienes compren el nuevo iPhone.

En lo que respecta al sistema de cámaras, el apartado fotográfico es uno de los grandes protagonistas de los nuevos teléfonos de Apple. Tanto el iPhone 18 Pro como el iPhone 18 Pro Max cuentan con un sistema de cámaras traseras compuesto por tres sensores de 48 megapíxeles.

La cámara principal incorpora apertura variable, una característica que permite adaptar la entrada de luz según las condiciones de la escena y ofrece mayores posibilidades para obtener fotografías de calidad. A esta cámara se suma un sensor ultra gran angular de 48 MP y un teleobjetivo 2x también de 48 MP.

En el frontal, ambos dispositivos integran una cámara de 18 MP acompañada por un nuevo sensor de formato cuadrado. Esta configuración apunta a mejorar la experiencia de fotografía, videollamadas y otras funciones que dependen de la cámara frontal.

Este teléfono trae un sistema de cámaras de los más completos del mercado.

Más allá de las diferencias habituales entre las versiones Pro y Pro Max, Apple apuesta por equipar a ambos equipos con el mismo corazón tecnológico. Los dos incorporan el nuevo procesador Apple A20 Pro, fabricado con tecnología de 2 nanómetros.

Este chip representa uno de los principales saltos de rendimiento de la generación y está diseñado para ofrecer mayor velocidad y eficiencia energética. Además, tanto el iPhone 18 Pro como el iPhone 18 Pro Max llegan acompañados por iOS 27, el sistema operativo que concentra las nuevas funciones de software de Apple.

En lo que respecta al precio, el 18 Pro costará U$D 1.199 y el 18 Pro Max U$D 1.299, ambos de 256 GB. Lógicamente, a mayor memoria, mayor será el valor final del iPhone.