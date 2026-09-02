Apple estrena CEO y entra en una etapa decisiva marcada por la inteligencia artificial

El desafío central: la carrera por la inteligencia artificial

La IA es el mayor reto que enfrenta Ternus. Apple tuvo un arranque lento en este campo, con retrasos en funciones prometidas y dificultades para competir con gigantes como OpenAI y Google. Este año presentó mejoras en Siri y nuevas herramientas de IA centradas en privacidad y uso cotidiano, pero aún debe demostrar que puede transformar estos avances en productos capaces de liderar el mercado.

Ternus deberá navegar un escenario marcado por:

Encarecimiento de componentes , que ya impactó en Mac y iPad y podría llegar al iPhone.

, que ya impactó en Mac y iPad y podría llegar al iPhone. Dependencia de la cadena de suministro en Asia , un tema sensible en la relación con el presidente Donald Trump.

, un tema sensible en la relación con el presidente Donald Trump. Transición interna, con Cook pasando a ser presidente ejecutivo y varios directivos veteranos dejando la compañía.

Cook cultivó vínculos políticos clave y se espera que siga apoyando a Apple en esta área.

Durante los 15 años de Cook, Apple multiplicó su valor hasta 4,6 billones de dólares, reforzó servicios, amplió su catálogo y consolidó una cadena de suministro global. Sin embargo, ningún producto reciente, ni Apple Watch, ni AirPods, ni Vision Pro, logró replicar el impacto del iPhone. Ternus deberá liderar la búsqueda de nuevas categorías:

Dispositivos para el hogar.

Robots.

AirPods con cámaras.

Gafas inteligentes, en un mercado donde Meta y Google avanzan rápido.

Ningún producto reciente, ni Apple Watch, ni AirPods, ni Vision Pro, logró replicar el impacto del iPhone.

Un comienzo inmediato: el nuevo iPhone

Apenas una semana después de asumir, Ternus encabezará el lanzamiento del próximo iPhone en Cupertino. Analistas esperan que este evento marque el tono de su liderazgo y muestre cómo Apple planea integrar inteligencia artificial en su producto más importante.

Con desafíos tecnológicos, políticos y de mercado, el nuevo CEO enfrenta la misión de definir el próximo gran salto de la compañía. El ascenso de John Ternus abre un capítulo decisivo para Apple, que debe demostrar que puede liderar la era de la inteligencia artificial sin perder su esencia de innovación en hardware.