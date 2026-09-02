Apple estrena CEO y entra en una etapa decisiva marcada por la inteligencia artificial

Apple inicia una nueva etapa con John Ternus como nuevo CEO, tras los 15 años de liderazgo de Tim Cook. El cambio llega en un momento crítico para la compañía, que debe acelerar su estrategia en inteligencia artificial, enfrentar el encarecimiento de componentes y definir su próximo gran producto en un mercado tecnológico cada vez más competitivo.
Quién es John Ternus, el nuevo CEO de Apple
A sus 51 años, Ternus se convierte en el tercer líder de Apple en tres décadas. Con 25 años dentro de la compañía, dirigió la ingeniería de hardware y participó en el desarrollo de productos clave como Apple Watch, AirPods, iPad, Mac con chips propios y las Vision Pro.
Su perfil técnico contrasta con el enfoque operativo de Cook, lo que marca un giro hacia la innovación de producto en esta nueva etapa.
El desafío central: la carrera por la inteligencia artificial
La IA es el mayor reto que enfrenta Ternus. Apple tuvo un arranque lento en este campo, con retrasos en funciones prometidas y dificultades para competir con gigantes como OpenAI y Google. Este año presentó mejoras en Siri y nuevas herramientas de IA centradas en privacidad y uso cotidiano, pero aún debe demostrar que puede transformar estos avances en productos capaces de liderar el mercado.
Ternus deberá navegar un escenario marcado por:
- Encarecimiento de componentes, que ya impactó en Mac y iPad y podría llegar al iPhone.
- Dependencia de la cadena de suministro en Asia, un tema sensible en la relación con el presidente Donald Trump.
- Transición interna, con Cook pasando a ser presidente ejecutivo y varios directivos veteranos dejando la compañía.
Cook cultivó vínculos políticos clave y se espera que siga apoyando a Apple en esta área.
Durante los 15 años de Cook, Apple multiplicó su valor hasta 4,6 billones de dólares, reforzó servicios, amplió su catálogo y consolidó una cadena de suministro global. Sin embargo, ningún producto reciente, ni Apple Watch, ni AirPods, ni Vision Pro, logró replicar el impacto del iPhone. Ternus deberá liderar la búsqueda de nuevas categorías:
- Dispositivos para el hogar.
- Robots.
- AirPods con cámaras.
- Gafas inteligentes, en un mercado donde Meta y Google avanzan rápido.
Un comienzo inmediato: el nuevo iPhone
Apenas una semana después de asumir, Ternus encabezará el lanzamiento del próximo iPhone en Cupertino. Analistas esperan que este evento marque el tono de su liderazgo y muestre cómo Apple planea integrar inteligencia artificial en su producto más importante.
Con desafíos tecnológicos, políticos y de mercado, el nuevo CEO enfrenta la misión de definir el próximo gran salto de la compañía. El ascenso de John Ternus abre un capítulo decisivo para Apple, que debe demostrar que puede liderar la era de la inteligencia artificial sin perder su esencia de innovación en hardware.
En pocas palabras
- Apple renueva su liderazgo: John Ternus asume como CEO tras 15 años de Tim Cook, enfrentando un desafío tecnológico crucial.
- Inteligencia artificial: la inteligencia artificial es el mayor reto, con Apple buscando competir contra gigantes como OpenAI y Google.
- Innovación y futuro: Ternus debe liderar la búsqueda de nuevos productos y categorías para la compañía.