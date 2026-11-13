WhatsApp prepara una modificación importante con una herramienta que promete cambiar la manera en que los usuarios encuentran y organizan a sus contactos. La aplicación de mensajería instantánea trabaja en una nueva pestaña para facilitar, según aseguran desde Meta, la manera de comunicarnos. A continuación, todo sobre esta función y qué teléfonos serán los beneficiarios.
WhatsApp introduce un cambio drástico en los contactos: de qué se trata y qué teléfonos contarán con esta herramienta
Una nueva actualización de WhatsApp cambiará radicalmente la forma de comunicarnos con nuestros contactos. Conocé qué sistemas operativos serán compatibles con esta nueva función
WhatsApp prepara un cambio radical en la manera de chatear con otros contactos
Según informó el sitio especializado WABetaInfo, WhatsApp está probando en una versión beta la nueva pestaña de Contactos. Esta función se encuentra en fase de prueba y estará disponible tanto para dispositivos Android como para teléfonos iPhone con sistema operativo iOS. Aunque todavía no tiene una fecha de lanzamiento general confirmada, representa una de las modificaciones más interesantes que prepara la plataforma.
La nueva herramienta incorporará un espacio específico para administrar los contactos directamente desde la pantalla principal de WhatsApp. Para hacerlo posible, la aplicación está probando un cambio en su barra de navegación inferior, donde la pestaña de Comunidades dejará su lugar para dar paso a esta nueva sección.
La pantalla estará dividida en dos apartados principales. En la parte superior aparecerán los contactos favoritos, una opción que permitirá acceder rápidamente a familiares, amigos o personas con las que el usuario mantiene conversaciones frecuentes. Debajo estará disponible la lista completa de contactos, que podrá organizarse de tres maneras diferentes:
- La primera alternativa será el orden alfabético, que mostrará los nombres siguiendo las letras del abecedario
- La segunda será por actividad, una de las opciones más interesantes de la actualización. En este caso, WhatsApp colocará primero a las personas que estén conectadas en ese momento y las identificará mediante un punto verde. También permitirá reconocer quiénes estuvieron activos más recientemente
- Por último, existirá una clasificación por cumpleaños, que organizará los contactos según la proximidad de sus fechas de nacimiento. De esta manera, los usuarios podrán identificar rápidamente quién está próximo a celebrar un año más de vida
Por otro lado, se supo que WhatsApp respetará las preferencias de privacidad de cada persona: si alguien oculta su última conexión o su estado en línea, esos datos tampoco aparecerán en la nueva pestaña. Lo mismo sucederá cuando el propio usuario tenga desactivada la posibilidad de compartir esa información.
En cuanto a los teléfonos compatibles, la función se está desarrollando para Android y iOS, aunque inicialmente estará limitada a quienes tengan acceso a las versiones beta correspondientes. Su llegada a todos los usuarios dependerá de las próximas etapas de prueba y del calendario de actualización de WhatsApp.