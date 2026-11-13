WhatsApp introduce un cambio drástico en los contactos: de qué se trata y qué teléfonos contarán con esta herramienta

WhatsApp prepara un cambio drástico en la pestaña Contactos.

La pantalla estará dividida en dos apartados principales. En la parte superior aparecerán los contactos favoritos, una opción que permitirá acceder rápidamente a familiares, amigos o personas con las que el usuario mantiene conversaciones frecuentes. Debajo estará disponible la lista completa de contactos, que podrá organizarse de tres maneras diferentes:

La primera alternativa será el orden alfabético, que mostrará los nombres siguiendo las letras del abecedario

La segunda será por actividad, una de las opciones más interesantes de la actualización. En este caso, WhatsApp colocará primero a las personas que estén conectadas en ese momento y las identificará mediante un punto verde. También permitirá reconocer quiénes estuvieron activos más recientemente

colocará primero a las personas que estén conectadas en ese momento y las identificará mediante un punto verde. También permitirá reconocer quiénes estuvieron activos más recientemente Por último, existirá una clasificación por cumpleaños, que organizará los contactos según la proximidad de sus fechas de nacimiento. De esta manera, los usuarios podrán identificar rápidamente quién está próximo a celebrar un año más de vida

Así se verá la pestaña de Contactos en WhatsApp. Foto: WABI

Por otro lado, se supo que WhatsApp respetará las preferencias de privacidad de cada persona: si alguien oculta su última conexión o su estado en línea, esos datos tampoco aparecerán en la nueva pestaña. Lo mismo sucederá cuando el propio usuario tenga desactivada la posibilidad de compartir esa información.

En cuanto a los teléfonos compatibles, la función se está desarrollando para Android y iOS, aunque inicialmente estará limitada a quienes tengan acceso a las versiones beta correspondientes. Su llegada a todos los usuarios dependerá de las próximas etapas de prueba y del calendario de actualización de WhatsApp.