Qué hacer si te hackean WhatsApp y piden dinero a tus contactos tras una estafa

Activar la verificación en dos pasos: configurar un código PIN de 6 dígitos que la aplicación solicitará periódicamente y que jamás debe compartirse.

configurar un código PIN de 6 dígitos que la aplicación solicitará periódicamente y que jamás debe compartirse. Proteger el buzón de voz: establecer una clave segura en el contestador del operador telefónico para impedir que terceros obtengan códigos por llamada nocturna.

establecer una clave segura en el contestador del operador telefónico para impedir que terceros obtengan códigos por llamada nocturna. Desconfiar de mensajes no solicitados: nunca reenviar códigos numéricos ni hacer clic en enlaces sospechosos recibidos por mensajería instantánea.

Qué debo saber sobre las estafas en WhatsApp

La suplantación de identidad en servicios de mensajería genera dudas prioritarias sobre cómo recuperar la cuenta y evitar consecuencias económicas para el entorno cercano.

La evolución de las estafas virtuales, es una constante hoy en día.

Frente a la constante evolución de las estafas virtuales, la combinación de herramientas de seguridad nativas y la alerta temprana a la red de contactos constituyen la defensa más efectiva para neutralizar los delitos informáticos.

¿Qué hago si el atacante activó la verificación en dos pasos? Al ingresar el código SMS, se deberá esperar 7 días para restablecer la cuenta sin el PIN del atacante, aunque la sesión del ciberdelincuente se cerrará de inmediato.

Al ingresar el código SMS, se deberá esperar 7 días para restablecer la cuenta sin el PIN del atacante, aunque la sesión del ciberdelincuente se cerrará de inmediato. ¿Los contactos engañados pueden recuperar el dinero transferido? Deben realizar inmediatamente el reclamo ante su entidad bancaria para solicitar la reversión o rastreo del pago y radicar la denuncia policial.

Deben realizar inmediatamente el reclamo ante su entidad bancaria para solicitar la reversión o rastreo del pago y radicar la denuncia policial. ¿El hackeo de WhatsApp implica que accedieron al resto del teléfono? No necesariamente; en la mayoría de los casos solo toman el control de la aplicación mediante engaños con códigos de verificación, sin infectar el dispositivo completo.

Adoptar pautas de seguridad informática y compartir información sobre estas modalidades delictivas ayuda a construir un entorno digital más protegido.