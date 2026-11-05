El papel higiénico pasó de moda: la tendencia higiénica y ecológica que es furor en baños vanguardistas

El papel higiénico tiene los días contados.

Una de sus principales ventajas es que pueden lavarse y utilizarse nuevamente, por lo que disminuyen la necesidad de comprar rollos de papel de manera constante. El bambú también es una materia prima interesante desde el punto de vista ambiental, ya que crece rápidamente y necesita menos recursos que otros cultivos textiles en determinadas condiciones.

Otra característica destacada es su textura. Las fibras de bambú procesadas ofrecen una superficie suave y absorbente, adecuada para el contacto con la piel. Por este motivo, se convirtieron en una opción atractiva para quienes buscan productos de higiene personal fabricados con materiales de origen vegetal.

Para incorporarlas en el baño, se recomienda disponer de varias unidades y guardarlas en una canasta o recipiente limpio. Después de cada uso, deben colocarse en un contenedor separado de las toallitas limpias hasta el momento del lavado.

Toallas de fibra de bambú.

La higiene es fundamental para aprovechar sus beneficios: estos paños deben lavarse después de cada utilización, con detergente y siguiendo las indicaciones del fabricante. También es importante secarlos completamente antes de guardarlos y no compartirlos con otras personas.

A diferencia del papel higiénico tradicional, que se desecha inmediatamente, esta alternativa requiere organizar una rutina de lavado. Sin embargo, permite reducir los residuos y aprovechar un mismo producto durante mucho tiempo.