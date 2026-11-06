Criticó y difamó a la administradora de su edificio: deberá pagarle una indemnización

En ese espacio virtual, la vecina Mabel Adriana Loiacono difundió diversos archivos de voz y textos cuestionando de manera desmedida la gestión del inmueble. Las frases vertidas sembraban sospechas abiertas sobre manejos fraudulentos y deshonestos, acusaciones que trascendieron el ámbito privado y comenzaron a instalar un clima de hostilidad y desconfianza en los pasillos de la torre.

Ante el perjuicio que esto representaba para su fuente de ingresos y su prestigio en el rubro inmobiliario, la damnificada decidió acudir a los tribunales civiles para iniciar un juicio por daños y perjuicios.

De $600.000 a $1,5 millones: los tres ejes evaluados por la Cámara Civil

En febrero de 2026, la justicia de primera instancia había fijado una indemnización de $600.000 más intereses. Sin embargo, la administradora apeló por considerar que la suma no reparaba el daño ocasionado a su trayectoria y solicitó elevarla a $5.000.000.

Al revisar las actuaciones, los magistrados de la Sala F coincidieron en que la sanción inicial resultaba insuficiente y destacaron tres parámetros claves para agravar la condena:

El ámbito de difusión: El ataque verbal no fue un intercambio privado, sino que se desplegó en una plataforma compartida por los propios clientes de la administradora (los propietarios del edificio).

El ataque verbal no fue un intercambio privado, sino que se desplegó en una plataforma compartida por los propios clientes de la administradora (los propietarios del edificio). El contenido de las expresiones: Los audios contenían afirmaciones lesivas que ponían en duda su probidad, transparencia y rectitud en el manejo de fondos comunes.

Los audios contenían afirmaciones lesivas que ponían en duda su probidad, transparencia y rectitud en el manejo de fondos comunes. El impacto laboral: Las acusaciones colocaron en riesgo real su continuidad en el cargo y su reputación profesional general ante futuros consorcios.

Precedente judicial para los grupos de mensajería

En su fallo, los jueces concluyeron que no es indispensable demostrar una pérdida económica material concreta (como la rescisión inmediata del contrato) para que se configure el daño moral, bastando la aflicción espiritual, el descrédito social y la afectación al honor provocados por la difamación pública.

De este modo, la Cámara elevó el resarcimiento a $1.500.000, suma a la que se adicionarán los intereses correspondientes y la imposición de las costas judiciales de segunda instancia a cargo de la demandada, dejando una clara advertencia jurídica sobre las responsabilidades legales que conllevan los comentarios agraviantes en los chats comunitarios.