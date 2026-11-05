Tropezó con una baldosa rota, se cayó en la vereda: obtuvo una indemnización de $9.000.000

Una vereda rota y una caída terminaron en una millonaria indemnización (Imagen generada con IA)

Cómo ocurrió la caída y qué daños sufrió la mujer

El accidente se produjo mientras la vecina transitaba por una vereda de la ciudad de Resistencia. En un sector visiblemente deteriorado, metió el pie en un pozo provocado por una baldosa faltante, perdió la estabilidad y se golpeó contra el suelo.

La caída le ocasionó múltiples traumatismos corporales que derivaron en una incapacidad física sobreviniente.

Además de los daños a su salud, el impacto destruyó dos pertenencias esenciales para su día a día: sus anteojos recetados y el teléfono celular que llevaba en la mano.

Ante la falta de respuestas extrajudiciales, la mujer promovió una demanda por daños y perjuicios contra Servicios Energéticos del Chaco Empresa del Estado (SECHEEP) por ser el ente a cargo de ese sector urbano.

Una vereda rota y una caída terminaron en una millonaria indemnización (Imagen generada con IA)

La excusa de SECHEEP y la prueba del escribano que definió el juicio

En su intento por revocar el fallo de primera instancia, la compañía energética estatal presentó una serie de argumentos para desligarse de la obligación de pago.

La empresa sostuvo que una vereda no puede considerarse un elemento peligroso por sí misma. También alegó que no existían grabaciones ni fotografías del instante exacto de la caída y consideró desmedidos los montos reclamados por daño moral e incapacidad.

Sin embargo, la estrategia de la firma quedó desarticulada ante una prueba documental determinante: una constatación notarial.

Un escribano público recorrió el lugar y certificó el pésimo estado del piso. En su informe dejó asentado que existían desniveles riesgosos y que faltaba en promedio una baldosa cada cinco.

A esta prueba se sumó la declaración de dos testigos presenciales, quienes relataron haber auxiliado a la mujer instantes después del golpe, mientras se encontraba tendida en el pavimento con fuertes dolores.

La confirmación del fallo por más de $9 millones

Las juezas de Cámara Eloisa Barreto y Wilma Martínez desestimaron la apelación y resolvieron a favor de la demandante.

En sus fundamentos, las magistradas remarcaron que una acera se convierte en una cosa riesgosa cuando presenta fallas estructurales evidentes que atentan contra la seguridad física de los peatones.

El tribunal convalidó la indemnización original superior a los $9.000.000 de capital, reconociendo los gastos por los anteojos, el teléfono, la incapacidad sobreviniente y una suma de $250.000 por daño moral.

Con la liquidación de los intereses acumulados y la imposición de las costas judiciales a la empresa demandada, el monto final que deberá desembolsar SECHEEP resultará significativamente más alto.