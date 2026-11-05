Construyeron una piscina e inundaron la casa de al lado: tuvieron que pagar una multa de 1.134 euros

Lo que comenzó como una reforma para ganar espacio exterior y disfrutar de una piscina terminó en un largo conflicto entre vecinos. En Sedella, un municipio de la provincia de Málaga, las obras realizadas en una parcela provocaron filtraciones y humedades en la casa colindante.
El problema llegó a los tribunales y el Tribunal Supremo acabó confirmando la obligación de los propietarios de corregir las deficiencias de la construcción. Los propietarios levantaron una plataforma para instalar un patio y una piscina en la parte de su terreno que lindaba con la casa vecina.
Construyeron una piscina en su jardín y terminaron inundando la casa de al lado
Para alcanzar la altura deseada, rellenaron el terreno hasta unos cinco metros. Sin embargo, la intervención dejó enterrada parte de la pared de la vivienda contigua sin las medidas de impermeabilización necesarias. Con el tiempo comenzaron a aparecer humedades en los muros de la casa afectada. Las filtraciones se repetían, se extendían y llegaron a perjudicar la habitabilidad del inmueble. Los propietarios tuvieron que reparar los daños en varias ocasiones, pero el problema volvía a aparecer.
La explicación técnica resultó determinante. Un informe pericial concluyó que la construcción no contaba con un muro propio debidamente impermeabilizado ni con un sistema de drenaje adecuado. Además, la piscina estaba adosada a la pared de la vivienda vecina, de modo que el agua de lluvia y la procedente de su uso podían filtrarse por la unión entre ambas estructuras.
¿Legalidad y consecuencias para los vecinos?
Los afectados intentaron resolver el conflicto antes de acudir a los tribunales. En 2014 solicitaron un acto de conciliación, pero no llegaron a un acuerdo. Finalmente, presentaron una demanda en 2017 para exigir que se eliminaran las causas de las filtraciones y se compensaran los desperfectos.
La primera sentencia rechazó su reclamación al considerar que había prescrito. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Málaga les dio la razón y ordenó a los vecinos ejecutar las obras necesarias en su parcela, siguiendo las soluciones indicadas por el perito y bajo supervisión técnica. También estableció una indemnización de 1.134 euros por los daños acreditados en la vivienda.
Los propietarios condenados recurrieron la decisión, pero el Tribunal Supremo desestimó sus recursos en febrero de 2026. La sentencia confirmó que debían asumir las obras y la indemnización, además de las costas de los recursos.
En pocas palabras
- Conflicto vecinal: La construcción de una piscina causó filtraciones y humedades en una casa lindante.
- Fallo judicial: El Tribunal Supremo confirmó la obligación de los propietarios de reparar los daños y pagar una multa.
- Indemnización: Se confirmó una multa de 1.134 euros para los responsables de la construcción por los perjuicios ocasionados.