Construyeron una piscina e inundaron la casa de al lado: tuvieron que pagar una multa de 1.134 euros

La explicación técnica resultó determinante. Un informe pericial concluyó que la construcción no contaba con un muro propio debidamente impermeabilizado ni con un sistema de drenaje adecuado. Además, la piscina estaba adosada a la pared de la vivienda vecina, de modo que el agua de lluvia y la procedente de su uso podían filtrarse por la unión entre ambas estructuras.

¿Legalidad y consecuencias para los vecinos?

Los afectados intentaron resolver el conflicto antes de acudir a los tribunales. En 2014 solicitaron un acto de conciliación, pero no llegaron a un acuerdo. Finalmente, presentaron una demanda en 2017 para exigir que se eliminaran las causas de las filtraciones y se compensaran los desperfectos.

La primera sentencia rechazó su reclamación al considerar que había prescrito. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Málaga les dio la razón y ordenó a los vecinos ejecutar las obras necesarias en su parcela, siguiendo las soluciones indicadas por el perito y bajo supervisión técnica. También estableció una indemnización de 1.134 euros por los daños acreditados en la vivienda.

Los propietarios condenados recurrieron la decisión, pero el Tribunal Supremo desestimó sus recursos en febrero de 2026. La sentencia confirmó que debían asumir las obras y la indemnización, además de las costas de los recursos.