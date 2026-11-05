Cómo obtener una casa propia del IPV y pagar $372.000 por mes

Cómo es el plan del IPV para la casa propia

Este programa del IPV se encuentra hecho para que las personas o familias puedan acceder a su primera vivienda a través de un sistema que fusiona el ahorro previo y el crédito hipotecario.

Según los detalles del programa, la idea es que las personas interesadas puedan construir sus casas a través de la otorgación de créditos hipotecarios que permitan cubrir hasta el 85% del total de la construcción de la vivienda, tarea que dependerá del solicitante del crédito, que, a cambio, deberá presentar los avances de obra periódicamente en el IPV, además de pagar la cuota correspondientes.

Uno de los requisitos principales que tiene este plan del IPV es que las personas interesadas deben contar con un lote que tenga todos los servicios. En caso de no tenerlo, lo puede adquirir en la etapa de los 36 meses de ahorro previo.

Los requisitos para ingresar al plan del IPV

Según lo establecido por el IPV, para ingresar a este plan de viviendas se deben cumplir los siguientes requisitos:

Contar con un ingreso familiar mínimo de $1.864.336 ,

, El lote debe contar con agua potable y electricidad .

. La vivienda debe tener una superficie de entre 55 y 140 m² .

. No ser propietario de otra vivienda.

Destinar el crédito a la construcción de una primera vivienda familiar.

De cuánto son las cuotas para acceder a una casa

La cuota de las casas de este plan de viviendas del IPV depende de varios factores: el ingreso familiar, la superficie de la casa y el dinero solicitado. Desde octubre hasta fin de año, las cuotas y los ingresos solicitados son los siguientes:

Cómo inscribirse en Construyo Mi Casa

Para inscribirse a este plan de viviendas del IPV, se puede hacer a través del sitio web del organismo. Allí se podrán completar todos los datos, para poder iniciar la solicitud de un crédito hipotecario. Incluso se pueden descargar planos de viviendas.