En el desierto de Arizona, una familia decidió levantar su propia vivienda con un objetivo de depender lo menos posible de los servicios convencionales de electricidad y agua. Jonathan y Ashley Longnecker, junto a sus cuatro hijos, llevan años trabajando en una casa circular construida principalmente con tierra, paneles solares y un sistema de captación de lluvia.
Construyeron una casa autosuficiente en el desierto y enseñan cómo replicarla: tierra, energía solar y agua de lluvia
En el desierto de Arizona, una familia construyó una casa autosuficiente utilizando tierra y energía solar, compartiendo el proceso para que otros puedan replicarla.
El proyecto, conocido como Hyperadobe Roundhouse, se encuentra en el condado de Cochise y sus avances pueden seguirse en la plataforma Tiny Shiny Home, donde comparten técnicas y dificultades de la obra. La casa todavía está en construcción. En octubre de 2026, los propios Longnecker seguían mostrando trabajos en la vivienda y en sus instalaciones.
Una casa hecha con la tierra del terreno y alimentada por el sol: así es el proyecto de una familia en Arizona
La vivienda tendrá unos 232 metros cuadrados y está formada por cuatro estructuras circulares de distintos tamaños, conectadas mediante paredes rectas. Para levantar los muros eligieron el hyperadobe, una técnica de bioconstrucción que consiste en rellenar largas mangas de malla con tierra húmeda y compactarla por capas hasta formar paredes sólidas. Los muros tienen alrededor de 40 centímetros de grosor y la construcción ha requerido más de 360 toneladas de tierra.
La elección del material no es solo estética. La tierra tiene una elevada inercia térmica, puede absorber calor y liberarlo lentamente, ayudando a amortiguar los cambios de temperatura entre el día y la noche, habituales en las zonas desérticas. La forma circular de la casa también responde a criterios estructurales, ya que permite distribuir mejor las cargas que soportan las paredes.
La familia ha diseñado un sistema para almacenar 114.000 litros de lluvia
El agua es otro de los grandes desafíos. Para resolverlo, los Longnecker diseñaron un sistema que recoge la lluvia desde el tejado y la conduce hasta un depósito con capacidad aproximada para 114.000 litros. Desde allí, el agua podrá filtrarse y distribuirse mediante bombas. En un entorno árido, almacenar cada precipitación resulta fundamental, no se trata únicamente de recoger agua, sino de administrarla con cuidado.
Pero construir en el desierto también implica prepararse para el extremo contrario a la sequía: las lluvias torrenciales. En el condado de Cochise, las tormentas del monzón pueden descargar grandes cantidades de agua en poco tiempo, por lo que la familia tuvo que pensar cómo evitar que la escorrentía dañara los cimientos. Para ello, incorporó zanjas de infiltración y sistemas de drenaje que ayudan a conducir el agua hacia el terreno, en lugar de dejar que se acumule junto a la vivienda.
La electricidad procederá de una instalación fotovoltaica proyectada con unos 20.000 vatios de potencia y baterías con capacidad estimada de entre 60 y 90 kilovatios hora. Sin embargo, la autonomía de la casa no significa prescindir de cualquier otro combustible, la familia contempla utilizar propano para cocinar y una estufa de leña.
En pocas palabras
- Casa autosuficiente: Familia construye vivienda en Arizona con tierra, energía solar y agua de lluvia.
- Técnica constructiva: Se utiliza hyperadobe, un método de bioconstrucción con mangas de malla rellenas de tierra húmeda.
- Autonomía hídrica y energética: Proyecto incluye sistema de captación de lluvia y paneles solares para electricidad.