Construyeron una casa autosuficiente en el desierto y enseñan cómo replicarla: tierra, energía solar y agua de lluvia

La elección del material no es solo estética. La tierra tiene una elevada inercia térmica, puede absorber calor y liberarlo lentamente, ayudando a amortiguar los cambios de temperatura entre el día y la noche, habituales en las zonas desérticas. La forma circular de la casa también responde a criterios estructurales, ya que permite distribuir mejor las cargas que soportan las paredes.

La familia ha diseñado un sistema para almacenar 114.000 litros de lluvia

El agua es otro de los grandes desafíos. Para resolverlo, los Longnecker diseñaron un sistema que recoge la lluvia desde el tejado y la conduce hasta un depósito con capacidad aproximada para 114.000 litros. Desde allí, el agua podrá filtrarse y distribuirse mediante bombas. En un entorno árido, almacenar cada precipitación resulta fundamental, no se trata únicamente de recoger agua, sino de administrarla con cuidado.

Pero construir en el desierto también implica prepararse para el extremo contrario a la sequía: las lluvias torrenciales. En el condado de Cochise, las tormentas del monzón pueden descargar grandes cantidades de agua en poco tiempo, por lo que la familia tuvo que pensar cómo evitar que la escorrentía dañara los cimientos. Para ello, incorporó zanjas de infiltración y sistemas de drenaje que ayudan a conducir el agua hacia el terreno, en lugar de dejar que se acumule junto a la vivienda.

La electricidad procederá de una instalación fotovoltaica proyectada con unos 20.000 vatios de potencia y baterías con capacidad estimada de entre 60 y 90 kilovatios hora. Sin embargo, la autonomía de la casa no significa prescindir de cualquier otro combustible, la familia contempla utilizar propano para cocinar y una estufa de leña.