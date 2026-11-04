Compró una casa en cuotas y la vendedora quiso anular la operación por el dólar: qué dijo la Justicia

Sin embargo, el escenario cambió abruptamente en septiembre de 2021. La vendedora envió una intimación formal exigiendo que los pagos se realizaran de manera exclusiva en dólares billete estadounidenses, tal como se había consignado en el texto original del boleto. Ante la negativa del comprador de alterar la modalidad que venían implementando, la mujer notificó su decisión de rescindir el contrato por presunto incumplimiento y le concedió un plazo perentorio de 30 días para desalojar y restituir la casa.

Para respaldar su postura, la demandada alegó en sede judicial que nunca había prestado conformidad para la pesificación de la deuda y argumentó que suscribió la operación en plena pandemia sin el debido asesoramiento letrado. Frente a esta situación, el adquirente acudió a la vía judicial y continuó depositando mensualmente el equivalente de las cuotas bajo la modalidad de consignación judicial para no incurrir en mora.

Plazos independientes y diez días para otorgar la escritura

Al analizar la letra del acuerdo, la jueza María Silvia Guidoni desestimó la pretensión de rescisión de la vendedora. La magistrada remarcó que las partes nunca condicionaron el acto de la escrituración a la cancelación total de las cuotas pactadas a largo plazo, ya que ambos compromisos contaban con cronogramas y exigibilidades totalmente independientes entre sí.

Por tal motivo, el fallo determinó que el boleto de compraventa se mantiene plenamente vigente y le otorgó a la propietaria un plazo de diez días hábiles —a computarse una vez que la sentencia adquiera firmeza y el escribano designado cuente con la documentación en regla— para concurrir a firmar la escritura. Además, la resolución advirtió que, en caso de renuencia o negativa injustificada por parte de la mujer, el título de propiedad será otorgado de oficio por el propio juzgado a su costa.

En la misma sentencia, el tribunal desestimó un reclamo indemnizatorio complementario por $4.600.000 que había promovido el comprador por daños derivados de la demora, al entender que no se aportaron pruebas suficientes sobre perjuicios económicos concretos. Por último, la jueza le impuso la totalidad de las costas del juicio a la vendedora, aunque la decisión es de primera instancia y aún puede ser revisada por la Cámara de Apelaciones departamental.