Cómo usar la mezcla de detergente y alcohol para eliminar los rayones de las paredes de casa

Pocos lo saben, pero combinar dos ingredientes básicos que todos tienen en el armario de la cocina o el baño permite decirle adiós a un problema común. Se trata de la potente combinación de detergente líquido para platos y alcohol, una alternativa recomendada por expertos en limpieza para eliminar los rayones de las superficies de casa.

Los rayones en las paredes pueden ser eliminados con elementos caseros.

Por qué funciona esta potente mezcla casera

El éxito de esta solución radica en las propiedades de sus componentes: