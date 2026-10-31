El personal de limpieza coincide: "la fórmula mágica para espejos relucientes es mezclar agua destilada y alcohol"

El primer paso es eliminar la suciedad con agua destilada y alcohol isopropílico al 50%, ya que el alcohol se evapora sin dejar residuos y ayuda a disolver aceites naturales. Para usar esta mezcla líquida tiene que ser con paño de microfibra haciendo movimientos verticales, luego horizontales para poder cubrir toda la superficie del espejo.

Lo bueno de esta mezcla es que no afecta la transparencia del espejo, pero sí modifica la manera en la que líquidos y aceites se adhieren, facilitando la limpieza después.

Por qué se quedan marcados los dedos y los líquidos en los espejos

Este es el truco con alcohol y agua destilada que los hoteles no te cuentan sobre como limpiar el espejo sin dejar rastros de manchas.

Como los espejos son superficies lisas y reflectantes, cualquier partícula, aceites o residuos que se posen sobre ellos serán visibles cuando la luz incida en el ángulo adecuado.

Es por eso que no solo hay una razón por la que se ensucian rápido y fácil. Primero porque cada vez que tocamos un espejo con los dedos el aceite natural que segrega nuestra piel se refleja sobre la superficie haciendo ver la huella.

Además, las partículas de suciedad y polvo se adhieren fácilmente a los espejos e incluso no todos los productos diseñados para limpiar espejos hacen bien su trabajo. Pues algunos tienen ingredientes que al secarse dejan microestructuras cristalinas dejando como resultado líneas, marcas o manchas que antes no estaban.

Por último, cuando hay baños o espacios cerrados, la condensación genera vapor de agua en el espejo y si ese vapor se mezcla con productos de limpieza puede dejar manchas difíciles de eliminar.