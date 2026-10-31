Los viejos albañiles coinciden: la razón por la cual el impermeabilizante falla y se forman goteras en el techo

Otro factor importante es la acumulación de agua. Si el techo no tiene una pendiente adecuada hacia los desagües, el agua permanece durante más tiempo y aumenta el riesgo de filtraciones. Por eso, los albañiles experimentados suelen revisar tanto la impermeabilización como el drenaje antes de recomendar una reparación.

En algunos casos, el impermeabilizante suele fallar.

Qué revisar antes de volver a impermeabilizar el techo

Antes de comprar otro producto, conviene identificar el punto por el que ingresa el agua. Las juntas, las uniones entre el techo y los muros, las grietas y los alrededores de los desagües son sectores que requieren especial atención, ya que pueden convertirse en puntos vulnerables frente a las lluvias.

También existen sistemas basados en láminas impermeabilizantes, diseñados para formar una barrera continua contra el agua. Su conveniencia depende del tipo de techo, las condiciones de la superficie y las características de la obra. Por eso, elegir entre un recubrimiento líquido y una membrana requiere evaluar cada caso.

No todos los impermeabilizantes son aptos para todos los techos.

La preparación previa es fundamental. La superficie debe estar limpia y en condiciones adecuadas para recibir el sistema elegido, respetando las indicaciones del fabricante y los tiempos de secado. Si existen daños estructurales o filtraciones persistentes, lo recomendable es solicitar una evaluación profesional.

En definitiva, el impermeabilizante no siempre falla por su calidad, sino también por una aplicación incorrecta o por problemas que nunca se repararon. Detectar el origen de las goteras en el techo antes de renovar la protección permite elegir una solución apropiada y reducir el riesgo de que la humedad vuelva a aparecer.