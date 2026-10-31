Las goteras en el techo son uno de los problemas más molestos del hogar, especialmente cuando aparecen poco tiempo después de realizar una reforma. Aunque muchas personas creen que la solución consiste en aplicar otra capa de impermeabilizante, los albañiles con experiencia recomiendan revisar primero qué está provocando las filtraciones para evitar gastos innecesarios.
Los viejos albañiles coinciden: la razón por la cual el impermeabilizante falla y se forman goteras en el techo
Si notás que tu techo tiene goteras y el impermeabilizante está fallando, deberás conocer las causas, de acuerdo a expertos en albañilería
Pocos lo saben: por qué el impermeabilizante falla y aparecen goteras
Uno de los errores más comunes al impermeabilizar el techo es pensar que cualquier producto funciona de la misma manera sobre todas las superficies. Las pinturas de caucho y otros recubrimientos líquidos pueden proteger, pero su eficacia depende de la preparación de la superficie, la aplicación correcta y el estado del material existente.
Cuando el techo presenta grietas, desprendimientos o zonas deterioradas, aplicar una nueva capa sin solucionar esos problemas no garantiza una protección duradera. La humedad puede encontrar un camino por debajo del recubrimiento y terminar manifestándose en forma de manchas en el cielorraso, paredes húmedas o goteras durante los días de lluvia.
Otro factor importante es la acumulación de agua. Si el techo no tiene una pendiente adecuada hacia los desagües, el agua permanece durante más tiempo y aumenta el riesgo de filtraciones. Por eso, los albañiles experimentados suelen revisar tanto la impermeabilización como el drenaje antes de recomendar una reparación.
Qué revisar antes de volver a impermeabilizar el techo
Antes de comprar otro producto, conviene identificar el punto por el que ingresa el agua. Las juntas, las uniones entre el techo y los muros, las grietas y los alrededores de los desagües son sectores que requieren especial atención, ya que pueden convertirse en puntos vulnerables frente a las lluvias.
También existen sistemas basados en láminas impermeabilizantes, diseñados para formar una barrera continua contra el agua. Su conveniencia depende del tipo de techo, las condiciones de la superficie y las características de la obra. Por eso, elegir entre un recubrimiento líquido y una membrana requiere evaluar cada caso.
La preparación previa es fundamental. La superficie debe estar limpia y en condiciones adecuadas para recibir el sistema elegido, respetando las indicaciones del fabricante y los tiempos de secado. Si existen daños estructurales o filtraciones persistentes, lo recomendable es solicitar una evaluación profesional.
En definitiva, el impermeabilizante no siempre falla por su calidad, sino también por una aplicación incorrecta o por problemas que nunca se repararon. Detectar el origen de las goteras en el techo antes de renovar la protección permite elegir una solución apropiada y reducir el riesgo de que la humedad vuelva a aparecer.