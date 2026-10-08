Cómo mezclar sal y alcohol para eliminar para siempre las manchas de la plancha

La acumulación de manchas oscuras en la suela de la plancha ocurre habitualmente por utilizar una temperatura inadecuada en telas sintéticas o por la falta de limpieza. Lejos de ser un problema sin solución o de requerir el reemplazo del dispositivo, la combinación de alcohol y sal puede solucionar este problema.

Cómo preparar y aplicar la mezcla paso a paso

Para llevar adelante este truco de limpieza del hogar de manera segura y eficiente, solo se necesitan dos ingredientes que por lo general están al alcance de la mano en cualquier alacena: alcohol y sal fina. El paso a paso es el siguiente: