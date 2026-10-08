Cómo mezclar sal y alcohol para eliminar para siempre las manchas de la plancha

Entre los dolores de cabeza más comunes de las tareas domésticas se encuentra el mantenimiento de la plancha, la cual acumula sarro, restos de tela quemada y suciedad que puede arruinar la ropa limpia. Ante esta situación, una efectiva mezcla casera se ha vuelto tendencia en las redes sociales y promete dejar el artefacto como nuevo.
La acumulación de manchas oscuras en la suela de la plancha ocurre habitualmente por utilizar una temperatura inadecuada en telas sintéticas o por la falta de limpieza. Lejos de ser un problema sin solución o de requerir el reemplazo del dispositivo, la combinación de alcohol y sal puede solucionar este problema.
Cómo preparar y aplicar la mezcla paso a paso
Para llevar adelante este truco de limpieza del hogar de manera segura y eficiente, solo se necesitan dos ingredientes que por lo general están al alcance de la mano en cualquier alacena: alcohol y sal fina. El paso a paso es el siguiente:
- Elaboración de la pasta: en un recipiente pequeño, colocar unas cucharadas de sal fina e incorporar gradualmente un poco de alcohol hasta formar una pasta consistente, ni muy líquida ni demasiado pastosa.
- Aplicación sobre la superficie fría: asegurarse de que la plancha esté completamente fría y desconectada de la corriente eléctrica por cuestiones de seguridad.
- Fregado suave: con la ayuda de un paño suave o una esponja no abrasiva (que no raye el teflón o el metal), tomar una porción de la preparación y frotar con movimientos circulares sobre las zonas manchadas y quemadas de la suela.
- Remoción de residuos: una vez finalizado el proceso de fricción, utilizar un paño húmedo limpio para retirar por completo los restos de sal y suciedad desprendida. Dejar secar antes de volver a utilizarla.
Este método aprovecha las propiedades abrasivas suaves de la sal para remover las costras adheridas, mientras que el alcohol actúa como un desengrasante natural que disuelve los restos de fibras sintéticas quemadas sin dañar el revestimiento metálico.
Quién fue el inventor de la plancha
El honor de ser el inventor de la primera plancha eléctrica recae en el estadounidense Henry W. Seely, quien el 6 de junio de 1882 presentó formalmente los planos y obtuvo la patente oficial en la oficina de Nueva York.
Aquel diseño pionero funcionaba a través de un sistema de arco voltaico, marcando el punto de partida tecnológico para reemplazar los pesados bloques de metal que las familias debían calentar directamente sobre las llamas del fuego o rellenar con brasas de carbón.
En pocas palabras
- Manchas de plancha: una mezcla casera de alcohol y sal es tendencia en redes para eliminar suciedad y quemaduras de la plancha.
- Ingredientes y método: se forma una pasta con sal fina y alcohol, se aplica en frío y se frota suavemente con un paño.
- Eficacia del método: la sal actúa como abrasivo y el alcohol como desengrasante para limpiar la suela de la plancha sin dañarla.