Alerta amarilla por lluvias y granizo: vuelven las tormentas a Mendoza este fin de semana

Después de una mañana y un mediodía de intenso calor, el cielo se cubrió de nubes este viernes en Mendoza y comenzó a correr viento como señal de probables tormentas. La lluvia volverá a ser la protagonista de este fin de semana, de acuerdo a lo que anticipó el pronóstico de Contingencias Climáticas de la provincia.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla para casi toda la provincia por lluvias y posible caída de granizo. Las tormentas serán de variada intensidad con gran actividad eléctrica y vientos. "Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm", estimaron.
El organismo local había previsto precipitaciones hacia la noche de este viernes, las cuales se extendieron hasta la mañana de este sábado y afectaron a los tres oasis cultivados.
El panorama para el fin de semana también incluye jornadas en las que las temperaturas máximas rondarán los 27ºC.
El pronóstico anticipó un sábado lluvioso
El sábado 31 de octubre llegó con cielo parcialmente nublado y un leve descenso de la temperatura. El pronóstico también contempla lluvias y tormentas aisladas, con vientos moderados del sudeste.
La máxima alcanzará los 27°C y la mínima será de 12°C. En la cordillera también se esperan precipitaciones.
Qué se espera para el domingo
Para el domingo 1 de noviembre, el organismo provincial anticipa nubosidad variable y poco cambio de la temperatura, con vientos leves del sudeste. Las precipitaciones podrían regresar hacia la noche.
Durante la tarde, en tanto, se esperan tormentas en el Sur provincial. La temperatura máxima llegará a los 27°C y la mínima será de 13°C, mientras que en la cordillera continuarán las precipitaciones previstas.
En pocas palabras
- Tormentas: se esperan tormentas durante el sábado y el domingo en Mendoza.
- Pronóstico: Contingencias Climáticas advirtió sobre lluvias y tormentas aisladas durante el fin de semana.
- Temperaturas: las máximas rondarán los 27ºC, con mínimas entre 12ºC y 13ºC.