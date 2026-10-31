Alerta amarilla por lluvias y granizo: vuelven las tormentas a Mendoza este fin de semana

El panorama para el fin de semana también incluye jornadas en las que las temperaturas máximas rondarán los 27ºC.

El pronóstico anticipó un sábado lluvioso

El sábado 31 de octubre llegó con cielo parcialmente nublado y un leve descenso de la temperatura. El pronóstico también contempla lluvias y tormentas aisladas, con vientos moderados del sudeste.

La máxima alcanzará los 27°C y la mínima será de 12°C. En la cordillera también se esperan precipitaciones.

El pronóstico indica que el sábado persistirán las lluvias en Mendoza.

Qué se espera para el domingo

Para el domingo 1 de noviembre, el organismo provincial anticipa nubosidad variable y poco cambio de la temperatura, con vientos leves del sudeste. Las precipitaciones podrían regresar hacia la noche.

Durante la tarde, en tanto, se esperan tormentas en el Sur provincial. La temperatura máxima llegará a los 27°C y la mínima será de 13°C, mientras que en la cordillera continuarán las precipitaciones previstas.