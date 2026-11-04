Las 3 zonas de la casa donde más se acumulan larvas de mosquitos tras las lluvias

Las 3 zonas de la casa con mayor acumulación de larvas

Tras las lluvias, el agua acumulada en lugares no visibles o de difícil acceso se convierte en el ambiente ideal para que las hembras depositen sus huevos:

Patios y jardines: los platos debajo de las macetas, los juguetes infantiles olvidados a la intemperie y las herramientas de jardinería retienen volúmenes mínimos de agua suficientes para el desarrollo de los mosquitos .

los platos debajo de las macetas, los juguetes infantiles olvidados a la intemperie y las herramientas de jardinería retienen volúmenes mínimos de agua suficientes para el desarrollo de los . Rejillas y desagües: las canaletas obstruidas por hojas y los resumideros exteriores suelen concentrar humedad constante, permitiendo que las larvas sobrevivan protegidas del sol directo tras los cambios de clima .

las canaletas obstruidas por hojas y los resumideros exteriores suelen concentrar humedad constante, permitiendo que las larvas sobrevivan protegidas del sol directo tras los cambios de . Contenedores de mascotas y bebederos: el agua estancada durante más de 48 horas en recipientes de animales o floreros dentro del hogar constituye uno de los criaderos domésticos más frecuentes.

Los bebederos de animales o floreros dentro del hogar constituye uno de los criaderos domésticos más frecuentes.

Pautas de inspección rápida tras un cambio de clima

Para erradicar los criaderos antes de que las larvas completen su desarrollo hacia la fase adulta, conviene implementar la siguiente rutina: