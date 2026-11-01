Los 4 lugares ocultos de la casa donde pueden reproducirse los mosquitos sin que lo sepas

En primer lugar las bandejas debajo de electrodomésticos como de heladeras, deshumidificadores, aires acondicionados portátiles y dispensadores de agua que son los que suelen acumular líquidos fuera de la vista por fugas o desagües tapados.

Los floreros y platos de macetas tienen agua diariamente y no basta con vaciarlos, ya que los huevos de los mosquitos se adhieren a las paredes del recipiente por encima de la línea del líquido y pueden nacer cuando vuelve a llenarse.

Con la llegada de los primeros calores, aparecen los mosquitos.

Lo que tengas en tu jardín, balcón o terraza también influye como criadero porque los baldes, el agua del perro, las botellas, las cajas, los juguetes e incluso tapas o bolsas retienen suficiente agua de lluvia.

Por último y menos visible, las canaletas, desagües y techos son los espacios que más mosquitos esconden porque por lo general las hojas secas tapan las canaletas en los techos, formando charcos y encima el agua se estanca en desagües de piso, lonas mal estiradas, bases de sombrillas y llantas viejas.

Entonces revisar estos rincones es la forma más efectiva de erradicar los escondites de los mosquitos y evitar que en verano se vuelvan una molestia.