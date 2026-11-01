Los 4 lugares ocultos de la casa donde pueden reproducirse los mosquitos sin que lo sepas

Aunque limpies tu casa, los mosquitos siempre encuentran espacios escondidos para descansar y para reproducirse. Por eso para saber dónde se esconden, es necesario saber cuáles son los lugares oscuros donde se refugian para evitar que los días de verano se vuelvan una molestia en el hogar.
Cómo detectar y eliminar los escondites de mosquitos en casa
Los mosquitos adultos buscan lugares oscuros, húmedos y protegidos para reposar entonces es muy común que estén dentro de las habitaciones, ocultos detrás de las cortinas, debajo de los muebles, en esquinas poco iluminadas hasta incluso dentro del placard de la ropa.
Sin embargo, aunque en estos espacios se esconden de la luz y de las corrientes de aire mientras esperan para picar, el escondite que nadie logra saber es donde nacen y crecen sus larvas y en las casas existen varios focos:
En primer lugar las bandejas debajo de electrodomésticos como de heladeras, deshumidificadores, aires acondicionados portátiles y dispensadores de agua que son los que suelen acumular líquidos fuera de la vista por fugas o desagües tapados.
Los floreros y platos de macetas tienen agua diariamente y no basta con vaciarlos, ya que los huevos de los mosquitos se adhieren a las paredes del recipiente por encima de la línea del líquido y pueden nacer cuando vuelve a llenarse.
Lo que tengas en tu jardín, balcón o terraza también influye como criadero porque los baldes, el agua del perro, las botellas, las cajas, los juguetes e incluso tapas o bolsas retienen suficiente agua de lluvia.
Por último y menos visible, las canaletas, desagües y techos son los espacios que más mosquitos esconden porque por lo general las hojas secas tapan las canaletas en los techos, formando charcos y encima el agua se estanca en desagües de piso, lonas mal estiradas, bases de sombrillas y llantas viejas.
Entonces revisar estos rincones es la forma más efectiva de erradicar los escondites de los mosquitos y evitar que en verano se vuelvan una molestia.
En pocas palabras
- Mosquitos: aparecen con el calor y se reproducen en rincones ocultos de la casa.
- Causas: las larvas se crían en bandejas de electrodomésticos, floreros, objetos en el exterior y canaletas.
- Prevención: revisar y eliminar estos rincones es clave para evitar su proliferación en verano.