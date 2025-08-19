Ni ropa larga, ni repelentes: cómo evitar las picaduras de mosquitos en tu piel

En el caso de detectar la presencia de estos insectos, puedes fabricar tú mismo una pulsera con una planta que es detestada estos voladores: se trata de la citronela.

Los mosquitos evitan la citronela principalmente por su fuerte olor, que les resulta desagradable y enmascara otros olores que los atraen, como el dióxido de carbono que exhala el ser humano.

La mayoría de las pulseras que actualmente hay en el mercado contienen citronela u otras sustancias similares, y son ideales para repeler a los mosquitos pese a la sensación de poca seguridad que pueden provocar.

citronela, pulsera Las pulseras de citronela se comercializan en algunos sitios como Mercado Libre

Las pulseras de este estilo solo protegen la parte del cuerpo donde están aplicadas, por lo que el consejo de los especialistas es el de colocarse una en cada extremidad.

Cómo fabricar una pulsera de citronela para los mosquitos

Para fabricar una pulsera de citronela que repela mosquitos, puedes utilizar cuentas de madera o tela, e incluso un cordón resistente como material de soporte.

Luego, todo lo que tienes que hacer es sumergir este material en el aceite de citronela y luego colocarlo en tu piel, o bien puedes colocar partes de esta planta en un cordón como otra opción más rápida. ¿Estás listo para intentarlo?