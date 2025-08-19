Inicio Sociedad Picadura
¡Truco de experto!

Ni ropa larga, ni repelentes: cómo evitar las picaduras de mosquitos en tu piel

Los mosquitos detestan el aroma del material protagonista en este truco casero, que debes llevar a cabo para evitar picaduras

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
El uso de repelentes y la ropa larga pueden no ser suficientes para evitar las picaduras de mosquitos

El uso de repelentes y la ropa larga pueden no ser suficientes para evitar las picaduras de mosquitos

Los mosquitos son uno de los insectos más agresivos para el cuerpo humano, ya que, atraídos por una variedad de factores, pueden provocar picadurasque pueden ser molestas y perjudiciales. Por fortuna, existe un truco casero que puedes llevar a cabo para evitarlo.

Más allá de que está altamente recomendado el uso de repelentes y de ropa larga para evitar a los mosquitos, lo cierto es que estos dos puntos pueden no ser suficientes.

picaduras, mosquitos
Las picaduras de mosquitos pueden ser evitadas a través de un efectivo truco casero

Las picaduras de mosquitos pueden ser evitadas a través de un efectivo truco casero

El truco para evitar las picaduras de mosquitos en tu piel

Si bien los mosquitos están más presentes en verano, muchas personas han denunciado su presencia en climas fríos, y esto responde a una evolución de la especie y a condiciones que favorecen su desarrollo en este clima.

En el caso de detectar la presencia de estos insectos, puedes fabricar tú mismo una pulsera con una planta que es detestada estos voladores: se trata de la citronela.

Los mosquitos evitan la citronela principalmente por su fuerte olor, que les resulta desagradable y enmascara otros olores que los atraen, como el dióxido de carbono que exhala el ser humano.

La mayoría de las pulseras que actualmente hay en el mercado contienen citronela u otras sustancias similares, y son ideales para repeler a los mosquitos pese a la sensación de poca seguridad que pueden provocar.

citronela, pulsera
Las pulseras de citronela se comercializan en algunos sitios como Mercado Libre

Las pulseras de citronela se comercializan en algunos sitios como Mercado Libre

Las pulseras de este estilo solo protegen la parte del cuerpo donde están aplicadas, por lo que el consejo de los especialistas es el de colocarse una en cada extremidad.

Cómo fabricar una pulsera de citronela para los mosquitos

Para fabricar una pulsera de citronela que repela mosquitos, puedes utilizar cuentas de madera o tela, e incluso un cordón resistente como material de soporte.

Luego, todo lo que tienes que hacer es sumergir este material en el aceite de citronela y luego colocarlo en tu piel, o bien puedes colocar partes de esta planta en un cordón como otra opción más rápida. ¿Estás listo para intentarlo?

Temas relacionados:

Te puede interesar