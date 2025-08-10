Lo primero que debes de hacer es lavar la herida que dejó la picadura con agua y jabón. De esta manera, reducirás significativamente el riesgo de infección.

Ante una picadura no se deben aplicar torniquetes, ni intentar succionar el veneno, ni aplicar remedios caseros, ya que esto puede empeorar la situación.

El siguiente paso será el de aplicar hielo. Con el frío, se reducirá el dolor y la posible hinchazón de la zona que puede causar una picadura de escorpión.

Mantén la extremidad afectada quieta y elevada para reducir la diseminación del veneno del escorpión. Una vez que hayas completado todos estos pasos, será mejor que acudas a un especialista cuanto antes.

escorpion, plaga Ante la picadura de un escorpión, lo primero que debes de hacer es limpiar la zona afectada

Los expertos recomiendan que, en el caso de ser posible y no haya riesgo de sufrir otra picadura, captures al escorpión vivo o muerto en un recipiente hermético para que el mismo pueda ser analizado y descartar cualquier peligro.

Los síntomas ante una picadura de escorpión

Ante una picadura de escorpión, los síntomas pueden dividirse en dos clasificaciones. Los locales, que se dan en la zona afectada, y los generales, que pueden presentarse en todo el organismo.

Síntomas locales:

Dolor intenso y punzante: el dolor puede ser muy agudo e incluso extenderse hacia el tronco.

Enrojecimiento: la zona de la picadura puede enrojecerse.

Hormigueo o entumecimiento: puede haber sensación de hormigueo o adormecimiento en la zona afectada.

Piel de gallina: en algunos casos, puede aparecer "piel de gallina" alrededor de la picadura.

Síntomas generales: