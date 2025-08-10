El escorpión es una de las plagas más temidas en los distintos hogares, y aunque lo cierto es que la picadura de los mismos puede causar rara vez complicaciones en los seres humanos, lo cierto es que la peligrosidad varía según la especie.
Más allá de esto, es fundamental saber qué hacer en caso de que se produzca una picadura, como también los síntomas que esta herida puede desencadenar en el cuerpo.
Lo primero que hay que aclarar es que una picadura de escorpión no puede ser tomada a la ligera, ya que si haces esto sí puedes tener serias complicaciones. Ante el problema, es de vital importancia actuar rápido, con responsabilidad y precaución.
Lo primero que debes de hacer es lavar la herida que dejó la picadura con agua y jabón. De esta manera, reducirás significativamente el riesgo de infección.
Ante una picadura no se deben aplicar torniquetes, ni intentar succionar el veneno, ni aplicar remedios caseros, ya que esto puede empeorar la situación.
El siguiente paso será el de aplicar hielo. Con el frío, se reducirá el dolor y la posible hinchazón de la zona que puede causar una picadura de escorpión.
Mantén la extremidad afectada quieta y elevada para reducir la diseminación del veneno del escorpión. Una vez que hayas completado todos estos pasos, será mejor que acudas a un especialista cuanto antes.
Los expertos recomiendan que, en el caso de ser posible y no haya riesgo de sufrir otra picadura, captures al escorpión vivo o muerto en un recipiente hermético para que el mismo pueda ser analizado y descartar cualquier peligro.
Ante una picadura de escorpión, los síntomas pueden dividirse en dos clasificaciones. Los locales, que se dan en la zona afectada, y los generales, que pueden presentarse en todo el organismo.
Síntomas locales:
Síntomas generales: