El Quini 6 realiza este domingo 1 de noviembre de 2026 el sorteo 3422, para saber cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe. ¿Ya estás listo para cambiar tu vida para siempre? ¡Que tengas suerte!
Quini 6: los resultados del sorteo 3422 del domingo 1 de noviembre
- TRADICIONAL
07 - 08 - 09 - 10 - 14 - 41
POZO VACANTE 6 aciertos ($1.243.482.887)
32 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.694.274,75
2.453 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $6.630,67
- LA SEGUNDA
02 - 04 - 16 - 27 - 27 - 37
POZO VACANTE 6 aciertos ($1.855.682.086)
32 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.694.274,75
1.924 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $8.453,76
- REVANCHA
00 - 02 - 14 - 23 - 29 - 39
POZO VACANTE 6 aciertos ($800.000.000)
- SIEMPRE SALE
02 - 05 - 08 - 09 - 14 - 40
54 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $9.006.984
(10 de Santa Fe, 9 de Buenos Aires, 8 de Entre Ríos, 7 de Córdoba, 4 de Capita Federal, 3 de Tierra del Fuego, 3 de Mendoza, 2 de Jujuy, 2 de Salta, 2 de San Juan, 1 de Río Negro, 1 de Formosa, 1 de Catamarca, 1 de Corrientes)
- POZO EXTRA
00 - 02 - 04 - 07 - 08 - 09 - 10 - 14 - 16 - 23 - 27 - 29 - 37 - 39 - 41
1.221 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $163.800,16
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar el Quini 6, los participantes de este popular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15
En pocas palabras
- Quini 6: Se realizó el sorteo 3422 el domingo 1 de noviembre con cinco modalidades.
- Resultados: Se detallan los números ganadores de las modalidades Tradicional, La Segunda, Revancha, Siempre Sale y Pozo Extra.
- Premios: Se informan los montos de los pozos vacantes y los premios para los ganadores con 5 y 4 aciertos en cada modalidad.