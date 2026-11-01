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Quini 6: los resultados del sorteo 3422 del domingo 1 de noviembre

Conocé los resultados del Quini 6 y los ganadores de un nuevo sorteo. Controlá tu cartón y mirá el pozo millonario que ofrece el juego de azar más popular del país

Fabricio Panella
Por Fabricio Panella [email protected]
Quini 6: los resultados del sorteo 3422 del domingo 1 de noviembre

Quini 6: los resultados del sorteo 3422 del domingo 1 de noviembre

El Quini 6 realiza este domingo 1 de noviembre de 2026 el sorteo 3422, para saber cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe. ¿Ya estás listo para cambiar tu vida para siempre? ¡Que tengas suerte!

Quini 6: los resultados del sorteo 3422 del domingo 1 de noviembre

  • TRADICIONAL

07 - 08 - 09 - 10 - 14 - 41

POZO VACANTE 6 aciertos ($1.243.482.887)

32 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.694.274,75

2.453 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $6.630,67

  • LA SEGUNDA

02 - 04 - 16 - 27 - 27 - 37

POZO VACANTE 6 aciertos ($1.855.682.086)

32 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.694.274,75

1.924 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $8.453,76

  • REVANCHA

00 - 02 - 14 - 23 - 29 - 39

POZO VACANTE 6 aciertos ($800.000.000)

  • SIEMPRE SALE

02 - 05 - 08 - 09 - 14 - 40

54 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $9.006.984

(10 de Santa Fe, 9 de Buenos Aires, 8 de Entre Ríos, 7 de Córdoba, 4 de Capita Federal, 3 de Tierra del Fuego, 3 de Mendoza, 2 de Jujuy, 2 de Salta, 2 de San Juan, 1 de Río Negro, 1 de Formosa, 1 de Catamarca, 1 de Corrientes)

  • POZO EXTRA

00 - 02 - 04 - 07 - 08 - 09 - 10 - 14 - 16 - 23 - 27 - 29 - 37 - 39 - 41

1.221 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $163.800,16

Quini 6: los resultados del sorteo 3422 del domingo 1 de noviembre.

Quini 6: los resultados del sorteo 3422 del domingo 1 de noviembre.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar el Quini 6, los participantes de este popular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los:

  • Miércoles a las 21.15
  • Domingos a las 21.15

En pocas palabras

  • Quini 6: Se realizó el sorteo 3422 el domingo 1 de noviembre con cinco modalidades.
  • Resultados: Se detallan los números ganadores de las modalidades Tradicional, La Segunda, Revancha, Siempre Sale y Pozo Extra.
  • Premios: Se informan los montos de los pozos vacantes y los premios para los ganadores con 5 y 4 aciertos en cada modalidad.
Resumen generado por Thinkindot AI

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