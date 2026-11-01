32 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.694.274,75

2.453 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $6.630,67

LA SEGUNDA

02 - 04 - 16 - 27 - 27 - 37

POZO VACANTE 6 aciertos ($1.855.682.086)

32 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.694.274,75

1.924 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $8.453,76

REVANCHA

00 - 02 - 14 - 23 - 29 - 39

POZO VACANTE 6 aciertos ($800.000.000)

SIEMPRE SALE

02 - 05 - 08 - 09 - 14 - 40

54 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $9.006.984

(10 de Santa Fe, 9 de Buenos Aires, 8 de Entre Ríos, 7 de Córdoba, 4 de Capita Federal, 3 de Tierra del Fuego, 3 de Mendoza, 2 de Jujuy, 2 de Salta, 2 de San Juan, 1 de Río Negro, 1 de Formosa, 1 de Catamarca, 1 de Corrientes)

POZO EXTRA

00 - 02 - 04 - 07 - 08 - 09 - 10 - 14 - 16 - 23 - 27 - 29 - 37 - 39 - 41

1.221 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $163.800,16

Quini 6: los resultados del sorteo 3422 del domingo 1 de noviembre.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar el Quini 6, los participantes de este popular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los: