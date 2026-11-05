Sentía olor a gas y cuando llamó para dar aviso descubrieron que el problema provenía de su casa: tuvo que pagar los arreglos

Una mujer comenzó a notar un persistente olor a gas en la zona donde vivía. La situación se repitió durante varios días y convencida de que el problema podía estar en alguna instalación cercana o en la red que abastecía al barrio, decidió dar aviso para que revisaran el lugar.
Sin embargo, lo que parecía ser una situación ajena a su casa terminó convirtiéndose en un inesperado problema personal.
Sentía olor a gas y cuando llamó para dar aviso descubrieron que el problema provenía de su casa y tuvo que pagar los arreglos
Después de dar aviso por el olor a gas, se realizó una inspección para determinar de dónde provenía. La mujer esperaba que encontraran una falla en las instalaciones de la zona, pero todo dio como resultado algo que no imaginaba: el origen del problema estaba dentro de su propia casa.
La noticia cambió por completo la situación. La fuga o desperfecto no correspondía a la red exterior, sino a una instalación que debía ser reparada en la vivienda. De esta manera, la mujer no solo tuvo que enfrentar la preocupación que había generado el olor a gas, sino también hacerse cargo de los arreglos necesarios.
Aunque ella alquila dentro del lugar, la dueña dio a conocer que entregó la casa en condiciones y al inspeccionar notaron que la casa estaba descuidada por lo que la inquilina tuvo que hacerse cargo de las reparaciones.
¿Qué hacer si sientes olor a gas en casa?
Lo primordial es actuar de inmediato:
- No enciendas ni apagues luces, no uses fósforos, encendedores ni aparatos eléctricos.
- Abrí puertas y ventanas para ventilar la casa.
- Si es seguro hacerlo, cierra la válvula del cilindro.
- Si es necesario hay que salir de la vivienda para evitar problemas mayores.
- No intentes localizar la fuga por tu cuenta.
- Solicita la revisión de un técnico especializado.
En pocas palabras
- Olor a gas: vecina dio aviso por olor a gas y descubrieron que el problema provenía de su casa.
- Reparaciones: la inquilina debió hacerse cargo de los arreglos al constatarse un descuido en la vivienda.
- Recomendaciones: ante olor a gas, ventilar, no usar artefactos eléctricos y llamar a un técnico especializado.