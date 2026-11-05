Sentía olor a gas y cuando llamó para dar aviso descubrieron que el problema provenía de su casa: tuvo que pagar los arreglos

La noticia cambió por completo la situación. La fuga o desperfecto no correspondía a la red exterior, sino a una instalación que debía ser reparada en la vivienda. De esta manera, la mujer no solo tuvo que enfrentar la preocupación que había generado el olor a gas, sino también hacerse cargo de los arreglos necesarios.

Aunque ella alquila dentro del lugar, la dueña dio a conocer que entregó la casa en condiciones y al inspeccionar notaron que la casa estaba descuidada por lo que la inquilina tuvo que hacerse cargo de las reparaciones.

Cualquier modificación, reparación o nueva instalación de gas debe ser realizada por un Instalador Matriculado.

¿Qué hacer si sientes olor a gas en casa?

Lo primordial es actuar de inmediato: