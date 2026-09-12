Luego de la presentación del iPhone 18 Pro y 18 Pro Max, se supo que Apple comenzará a desplegar una actualización con la nueva versión del sistema operativo: iOS 27. A continuación, sabrás cuáles teléfonos se verán beneficiados con el nuevo software y cuáles quedarán fuera.
Después del boom del iPhone 18 Pro Max, Apple anunció qué teléfonos actualizarán a iOS 27
Si tenés uno de los siguientes iPhone, Apple te brindará soporte un año más gracias a iOS 27
Estos son los teléfonos iPhone que actualizan a iOS 27
Apple confirmó la llegada de iOS 27, la nueva versión de su sistema operativo para iPhone, que estará disponible a partir del lunes 14 de septiembre. La actualización incorpora novedades importantes, aunque algunas funciones tendrán restricciones según el modelo y la región.
La lista de equipos compatibles es amplia y, a diferencia de lo ocurrido con iOS 26, en esta ocasión Apple no suma nuevas bajas entre los modelos que ya recibían soporte. Esto permite que una gran cantidad de usuarios pueda acceder a la nueva versión sin necesidad de cambiar de teléfono.
Estos son los iPhone compatibles con iOS 27:
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE (2.ª generación)
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone SE (3.ª generación)
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 16
- iPhone 16e
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 17
- iPhone 17e
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro Max
- iPhone Air
- iPhone 18 Pro
- iPhone 18 Pro Max
- iPhone Duo
La llegada de iOS 27 representa una nueva etapa para los usuarios de iPhone, con novedades de software que varían según el dispositivo. Sin embargo, no todos los teléfonos podrán contar con esta nueva actualización.
En consecuencia, los dispositivos que quedan fuera de iOS 27 son los siguientes:
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone SE (1.ª generación)
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone 5s
Que tu teléfono esté en este último listado no significa que quedará obsoleto, sino que no podrá actualizar a su más reciente sistema operativo y que quedará vulnerable ante ataque de ciberdelincuentes. Al mismo tiempo, dejará de recibir nuevas funciones.