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Argentum Gambeta Derbi

La AFA presentó la pelota del Superclásico: cómo es y cuánto cuesta

El balón que será protagonista del Superclásico tiene especiales guiños a México 1986 y al número 10; rodará por primera vez en La Bombonera

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El Superclásico tendrá una pelota de estreno.

El Superclásico tendrá una pelota de estreno.

La Asociación del Fútbol Argentino, en alianza estratégica con la firma Adidas, confeccionó una pieza que trasciende el rigor reglamentario: la Argentum Gambeta Derbi, el esférico concebido para vestir de gala al Superclásico y a los compromisos de mayor trascendencia en el ámbito local.

El escenario elegido para su bautismo en cancha no podía ser otro que el cruce que paraliza al continente. El próximo domingo 1 de noviembre, cuando Boca Juniors y River Plate salten al campo de juego de La Bombonera, el clásico más emblemático del calendario tendrá como eje central a este prototipo, diseñado para inmortalizar la herencia técnica y la osadía que forjaron la identidad del futbolista argentino.

La pelota del Supercl&aacute;sico.

La pelota del Superclásico.

Guiños a México 1986 y la mística del dorsal 10: los secretos de su diseño

A nivel visual, la Argentum Gambeta Derbi condensa más de cuatro décadas de gloria internacional en su estampa. Su estructura gráfica recupera las inconfundibles tríadas geométricas de la legendaria pelota Tango - ícono estético que marcó una época dorada en las competiciones mundiales -, entrelazadas con coronas de laureles que evocan la conquista de la Selección argentina en la Copa del Mundo de México 1986 mientras que se puede leer: "Sean eternos los laureles que supimos conseguir".

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El balón tendrá su estreno en el Superclásico, pero luego se utilizará en diferentes partidos importantes.

La narrativa visual se completa con la incorporación del dorsal 10 como detalle protagónico sobre los paneles del esférico. Este símbolo conmemorativo funciona como un puente hacia los grandes referentes de la Albiceleste y, en particular, hacia las tres estrellas ecuménicas cosechadas en 1978, 1986 y 2022, sintetizando bajo un mismo trazo la tradición del talento callejero y el éxito en la elite.

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Así es la Argentum Gambeta Derbi.

A diferencia del balón de uso regular en el torneo de Primera División, esta confección no rodará semana a semana en todas las canchas. La casa madre del fútbol delimitó estrictamente su circuito: tras su estreno en la Ribera, el modelo quedará resguardado para citas de jerarquía superior, tales como finales de copas nacionales y cruces decisivos del calendario doméstico.

Cuánto cuesta la pelota que debutará en el Superclásico

En la página oficial de Adidas hay diferentes variantes de la pelota que tendrá su debut el próximo domingo por lo que presenta diferentes precios:

  • Pelota Argentum Gambeta Mini: 29.999 pesos.
  • Pelota Argentum Gambeta League: 89.999 pesos.
  • Pelota de competición Argentum Gambeta: 149.999 pesos.
  • Pelota Argentum Gambeta Pro: 299.999 pesos.

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