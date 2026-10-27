La AFA presentó la pelota del Superclásico: cómo es y cuánto cuesta

El balón tendrá su estreno en el Superclásico, pero luego se utilizará en diferentes partidos importantes.
La narrativa visual se completa con la incorporación del dorsal 10 como detalle protagónico sobre los paneles del esférico. Este símbolo conmemorativo funciona como un puente hacia los grandes referentes de la Albiceleste y, en particular, hacia las tres estrellas ecuménicas cosechadas en 1978, 1986 y 2022, sintetizando bajo un mismo trazo la tradición del talento callejero y el éxito en la elite.
Así es la Argentum Gambeta Derbi.
A diferencia del balón de uso regular en el torneo de Primera División, esta confección no rodará semana a semana en todas las canchas. La casa madre del fútbol delimitó estrictamente su circuito: tras su estreno en la Ribera, el modelo quedará resguardado para citas de jerarquía superior, tales como finales de copas nacionales y cruces decisivos del calendario doméstico.
Cuánto cuesta la pelota que debutará en el Superclásico
En la página oficial de Adidas hay diferentes variantes de la pelota que tendrá su debut el próximo domingo por lo que presenta diferentes precios:
- Pelota Argentum Gambeta Mini: 29.999 pesos.
- Pelota Argentum Gambeta League: 89.999 pesos.
- Pelota de competición Argentum Gambeta: 149.999 pesos.
- Pelota Argentum Gambeta Pro: 299.999 pesos.