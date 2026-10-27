La AFA presentó la pelota del Superclásico: cómo es y cuánto cuesta

El escenario elegido para su bautismo en cancha no podía ser otro que el cruce que paraliza al continente. El próximo domingo 1 de noviembre, cuando Boca Juniors y River Plate salten al campo de juego de La Bombonera, el clásico más emblemático del calendario tendrá como eje central a este prototipo, diseñado para inmortalizar la herencia técnica y la osadía que forjaron la identidad del futbolista argentino.

La pelota del Superclásico.

Guiños a México 1986 y la mística del dorsal 10: los secretos de su diseño

A nivel visual, la Argentum Gambeta Derbi condensa más de cuatro décadas de gloria internacional en su estampa. Su estructura gráfica recupera las inconfundibles tríadas geométricas de la legendaria pelota Tango - ícono estético que marcó una época dorada en las competiciones mundiales -, entrelazadas con coronas de laureles que evocan la conquista de la Selección argentina en la Copa del Mundo de México 1986 mientras que se puede leer: "Sean eternos los laureles que supimos conseguir".