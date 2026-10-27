Cómo es y cuánto vale la nueva Argentum Gambeta Derbi, la pelota que se estrenará en el Superclásico

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) junto con Adidas presentaron Argentum Gambeta Derbi, una edición especial de la pelota oficial del Fútbol Argentino que será utilizada exclusivamente en encuentros seleccionados del torneo local.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) junto con Adidas presentaron Argentum Gambeta Derbi, una edición especial de la pelota oficial del Fútbol Argentino que será utilizada exclusivamente en encuentros seleccionados del torneo local.
El nuevo balón hará su debut oficial en el Superclásico del Fútbol Argentino que disputarán Boca Juniors y River Plate, el próximo domingo 1 de noviembre en La Bombonera.
El nombre de este nuevo prototipo rinde homenaje a uno de los rasgos más distintivos del fútbol local: la gambeta, una expresión única de creatividad, talento e identidad dentro del campo de juego.
La pelota profesional con superficie texturada para mayor estabilidad en el vuelo y precisión está disponible en adidas.com.ar, su precio es $329.999 y será utilizado en las instancias decisivas del fútbol argentino en la temporada 2026.
Concepto y Homenaje: Su diseño rinde tributo a la gambeta, uno de los rasgos distintivos e identitarios de la idiosincrasia del fútbol argentino, e incorpora detalles conmemorativos por los 40 años de la Copa Mundial obtenida en 1986.
Certificación FIFA Quality Pro: Cuenta con la máxima homologación técnica de la FIFA, garantizando exigentes estándares internacionales en retención de forma, peso, rebote y absorción de agua.
Sin Costuras (Termosellada): Construcción con tecnología de unión térmica (thermal bonding), lo que asegura una trayectoria de vuelo más precisa, un toque uniforme y una menor absorción de agua.
Texturada: Mantiene un acabado microrrugoso en el exterior de poliuretano que optimiza el agarre y el control en el pie y los guantes del arquero.
Materiales: Exterior 100% poliuretano con núcleo interior multicapa (EVA, poliéster y viscosa) pensado para brindar máxima durabilidad y respuesta elástica ante el impacto.