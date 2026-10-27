Cómo es y cuánto vale la nueva Argentum Gambeta Derbi, la pelota que se estrenará en el Superclásico

El nuevo balón hará su debut oficial en el Superclásico del Fútbol Argentino que disputarán Boca Juniors y River Plate, el próximo domingo 1 de noviembre en La Bombonera.

El nombre de este nuevo prototipo rinde homenaje a uno de los rasgos más distintivos del fútbol local: la gambeta, una expresión única de creatividad, talento e identidad dentro del campo de juego.