La decisión de Alpine de remplazar a Franco Colapinto en el GP de México de Fórmula 1

Alpine anunció que el italiano Gabriele Mini, piloto que forma parte de su academia, remplazará a Franco Colapinto durante el GP de México de Fórmula 1 que se correrá este fin de semana.
Alpine anunció que el italiano Gabriele Mini, piloto que forma parte de su academia, remplazará a Franco Colapinto durante el GP de México de Fórmula 1
Alpine anunció que el italiano Gabriele Mini, piloto que forma parte de su academia, remplazará a Franco Colapinto durante el GP de México de Fórmula 1 que se correrá este fin de semana.
Colapinto cederá su lugar solo en la primera práctica libre y de esa manera el joven piloto italiano tendrá su debut en la Fórmula 1 y está más cerca de ser confirmado como el piloto de reserva del equipo para la temporada 2027.
La decisión de Alpine no tiene nada que ver con los últimos resultados que ha tenido el argentino (abandonó en 3 de las últimas 4 carreras) sino que responde a la normativa de la máxima categoría que exige ceder el monoplaza a un novato en alguna de las sesiones de entrenamiento de la temporada.
Franco Colapinto buscará en el GP de México dejar atrás su mala racha de 4 carreras consecutivas sin sumar puntos.
La actividad en el Autódromo Hermanos Rodríguez se presenta como un verdadero desafío para Colapinto tras sus abandonos en Azerbaiyán, Singapur y Estados Unidos, además del 13er puesto obtenido en Malasia.
La de este año será la tercera participación del argentino en el GP de México, donde todavía no pudo sumar puntos. En el 2024 tuvo una discreta actuación para finalizar 12mo, mientras que el año pasado quedó 16to en medio de un contexto muy complicado para Alpine.
Este Gran Premio de México cuenta con el adicional de que definir el título a favor del italiano Kimi Antonelli (Mercedes), quien se consagraría como el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1 en caso de sumar solo dos puntos.
Viernes 30/10
Sábado 31/10
Domingo 1/11
Televisa Fox Sports y Disney Plus.