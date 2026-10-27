La decisión de Alpine de remplazar a Franco Colapinto en el GP de México de Fórmula 1

Colapinto va por la recuperación

Franco Colapinto buscará en el GP de México dejar atrás su mala racha de 4 carreras consecutivas sin sumar puntos.

La actividad en el Autódromo Hermanos Rodríguez se presenta como un verdadero desafío para Colapinto tras sus abandonos en Azerbaiyán, Singapur y Estados Unidos, además del 13er puesto obtenido en Malasia.

La de este año será la tercera participación del argentino en el GP de México, donde todavía no pudo sumar puntos. En el 2024 tuvo una discreta actuación para finalizar 12mo, mientras que el año pasado quedó 16to en medio de un contexto muy complicado para Alpine.

Este Gran Premio de México cuenta con el adicional de que definir el título a favor del italiano Kimi Antonelli (Mercedes), quien se consagraría como el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1 en caso de sumar solo dos puntos.

El cronograma y horarios del GP de México

Viernes 30/10

Práctica libre 1 a las 15:30

Práctica libre 2 a las 19

Sábado 31/10

Práctica libre 3 a las 14:30

Clasificación a las 18

Domingo 1/11

Carrera a las 17

Televisa Fox Sports y Disney Plus.