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La decisión de Alpine de remplazar a Franco Colapinto en el GP de México de Fórmula 1

Alpine anunció que el italiano Gabriele Mini, piloto que forma parte de su academia, remplazará a Franco Colapinto durante el GP de México de Fórmula 1

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Colapinto viene de mala racha en la F1.

Colapinto viene de mala racha en la F1.

Alpine anunció que el italiano Gabriele Mini, piloto que forma parte de su academia, remplazará a Franco Colapinto durante el GP de México de Fórmula 1 que se correrá este fin de semana.

Colapinto cederá su lugar solo en la primera práctica libre y de esa manera el joven piloto italiano tendrá su debut en la Fórmula 1 y está más cerca de ser confirmado como el piloto de reserva del equipo para la temporada 2027.

Mini conducirá el Alpine de Colapinto.

Mini conducirá el Alpine de Colapinto.

La decisión de Alpine no tiene nada que ver con los últimos resultados que ha tenido el argentino (abandonó en 3 de las últimas 4 carreras) sino que responde a la normativa de la máxima categoría que exige ceder el monoplaza a un novato en alguna de las sesiones de entrenamiento de la temporada.

Colapinto va por la recuperación

Franco Colapinto buscará en el GP de México dejar atrás su mala racha de 4 carreras consecutivas sin sumar puntos.

La actividad en el Autódromo Hermanos Rodríguez se presenta como un verdadero desafío para Colapinto tras sus abandonos en Azerbaiyán, Singapur y Estados Unidos, además del 13er puesto obtenido en Malasia.

La de este año será la tercera participación del argentino en el GP de México, donde todavía no pudo sumar puntos. En el 2024 tuvo una discreta actuación para finalizar 12mo, mientras que el año pasado quedó 16to en medio de un contexto muy complicado para Alpine.

Este Gran Premio de México cuenta con el adicional de que definir el título a favor del italiano Kimi Antonelli (Mercedes), quien se consagraría como el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1 en caso de sumar solo dos puntos.

El cronograma y horarios del GP de México

Viernes 30/10

  • Práctica libre 1 a las 15:30
  • Práctica libre 2 a las 19

Sábado 31/10

  • Práctica libre 3 a las 14:30
  • Clasificación a las 18

Domingo 1/11

  • Carrera a las 17

Televisa Fox Sports y Disney Plus.

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