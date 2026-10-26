Lindblad rompió el silencio tras el toque con Colapinto en Austin: "Alpine le dijo a Franco que me retuviera"

Bajo la óptica del corredor de Racing Bulls, el garaje de Enstone advirtió de inmediato la amenaza sobre la posición del piloto francés y recurrió al volante sudamericano para neutralizar su avance.

Lindblad no dudó en señalar una directiva interna del equipo rival para perjudicar su progresión en el asfalto texano y detalló la pérdida de tiempo que le ocasionó batallar contra el coche número 43: "Obviamente, en Alpine eran conscientes de eso, así que le dijeron a Franco que me retuviera. Perdí como dos segundos con él en media vuelta".

Por último, el piloto de la estructura filial de Red Bull profundizó sobre el instante exacto de la colisión, atribuyendo el desenlace a la tenacidad del argentino por sostener su trayectoria cuando el sobrepaso ya estaba en ejecución.

"Ya había hecho la maniobra y estaba decidido a adelantar también a Pierre. Pero él intentó mantener la trompa del coche ahí e hizo un trompo", concluyó Lindblad para desligarse de responsabilidades en el toque que dejó con las manos vacías a Colapinto en territorio norteamericano.

La revancha de Colapinto será en México.

Cronograma y horarios para seguir a Franco Colapinto en el GP de México

Viernes 30 de octubre

Práctica 1: 15.30 a 16.30 horas.

Práctica 2: 19 a 20 horas.

Sábado 31 de octubre

Práctica 3: 14.30 a 15.30 horas.

Clasificación 18 a 19 horas.

Domingo 1 de noviembre