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Lindblad rompió el silencio tras el toque con Colapinto en Austin: "Alpine le dijo a Franco que me retuviera"

El piloto de Racing Bulls dio su versión sobre el incidente en Estados Unidos que dañó el monoplaza de Franco Colapinto y que forzó el abandono del argentino

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Lindbland se refirió al abandono de Colapinto.

Lindbland se refirió al abandono de Colapinto.

La controvertida acción que derivó en el prematuro abandono de Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos sumó la perspectiva del otro involucrado, Arvid Lindblad, piloto de Racing Bulls. En el ingreso a la curva uno del trazado de Austin, los dos coches coincidieron en una ajustada batalla territorial que concluyó con daños en el monoplaza del pilarense.

Todo finalizó con el abandono del argentino en un fin de semana para el olvido ya que en la previa había recibido una penalización de diez posiciones ya que Alpine decidió el cambio del motor eléctrico por tercera vez cuando lo permitido son dos.

Franco Colapinto se qued&oacute; fuera de Estados Unidos.

Franco Colapinto se quedó fuera de Estados Unidos.

Lindblad rompió el silencio tras el toque con Colapinto

Al repasar la secuencia previa al contacto, el británico justificó el ritmo con el que encaró ese tramo de la carrera: "Fue todo un poco caótico. Había parado temprano para poner los medios y había progresado bastante. Había entrado en la ventana para hacerle un undercut a Pierre".

Bajo la óptica del corredor de Racing Bulls, el garaje de Enstone advirtió de inmediato la amenaza sobre la posición del piloto francés y recurrió al volante sudamericano para neutralizar su avance.

Lindblad no dudó en señalar una directiva interna del equipo rival para perjudicar su progresión en el asfalto texano y detalló la pérdida de tiempo que le ocasionó batallar contra el coche número 43: "Obviamente, en Alpine eran conscientes de eso, así que le dijeron a Franco que me retuviera. Perdí como dos segundos con él en media vuelta".

Por último, el piloto de la estructura filial de Red Bull profundizó sobre el instante exacto de la colisión, atribuyendo el desenlace a la tenacidad del argentino por sostener su trayectoria cuando el sobrepaso ya estaba en ejecución.

"Ya había hecho la maniobra y estaba decidido a adelantar también a Pierre. Pero él intentó mantener la trompa del coche ahí e hizo un trompo", concluyó Lindblad para desligarse de responsabilidades en el toque que dejó con las manos vacías a Colapinto en territorio norteamericano.

La revancha de Colapinto ser&aacute; en M&eacute;xico.

La revancha de Colapinto será en México.

Cronograma y horarios para seguir a Franco Colapinto en el GP de México

Viernes 30 de octubre

  • Práctica 1: 15.30 a 16.30 horas.
  • Práctica 2: 19 a 20 horas.

Sábado 31 de octubre

  • Práctica 3: 14.30 a 15.30 horas.
  • Clasificación 18 a 19 horas.

Domingo 1 de noviembre

  • Carrera: 17 horas.

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