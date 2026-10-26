¿Un alimento pierde sus nutrientes cuando lo congelamos?

¿Todos los alimentos se pueden congelar? ¿Un alimento fresco tiene más nutrientes que uno que lleva meses en el freezer? Dos de tantas dudas frecuentes que surgen cuando pensamos en llenar el freezer de productos para tener siempre a mano en la cocina o para evitar desperdicio almacenando unas sobras de comida que más adelante vamos a consumir.
¿Qué pasa con el valor nutricional de un alimento cuando lo guardamos en el freezer? Expertos en alimentos y seguridad alimentaria responden a ello.
El freezer o congelador son dos electrodomésticos que se emplean para la conservación de alimentos. Este método de conservación por frío actúa frenando por completo la multiplicación de microorganismos, ya que reduce la actividad enzimática o la "pausa" hasta que los descongelamos.
No mata organismos como sí lo hacen algunos procedimientos térmicos; simplemente mantiene en estado latente el desarrollo de los mismos. El agua dentro de los alimentos se cristaliza y deja de ser útil para los microorganismos que la necesitan para desarrollarse.
¿Qué pasa con los alimentos congelados y sus nutrientes?
Los alimentos congelados pueden perder textura, sabor y algunas propiedades orgánicas, pero no necesariamente pierden nutrientes.
El proceso de congelación ralentiza el deterioro del alimento sin dañar las proteínas, minerales, fibras y carbohidratos principales y más resistentes.
Algunas vitaminas sensibles, como la vitamina C y vitaminas del grupo B, pueden sufrir pequeñas reducciones cuando el alimento se blanquea o escalda antes de congelar.
Las frutas y verduras que se congelan de manera industrial después de la cosecha retienen mayor cantidad de nutrientes y no sufren esta reducción de vitaminas.
Pero en líneas generales, los alimentos congelados no pierden nutrientes. Siempre hay que tener en cuenta que congelar no es cualquier cosa, y para meter al freezer alimentos hay que considerar el tipo de producto que vamos a congelar, si está cocido o crudo, si es de origen animal o vegetal y si va a cambiar mucho su textura o sabor al descongelarlo.
Para congelar cualquier alimento, hay que usar envases herméticos aptos para freezer o bolsas especiales, fraccionar la comida en porciones pequeñas, etiquetar con la fecha de guardado y descongelar siempre en la heladera, evitando la temperatura ambiente o el agua caliente de la canilla.
¿Qué alimentos puedo congelar y cuáles no?
Las carnes y pescados crudos o cocidos se pueden guardar en el freezer, así como panes, tartas horneadas o masas de empanadas.
Las frutas o verduras crudas o codidas se pueden guardar, aunque duran menos tiempo con su calidad total. No se recomienda congelar en el freezer verduras con mucha agua y en crudo.
Los huevos con cáscara nunca se tienen que congelar, así como lácteos cremosos, papas cocidas o salsas emulsionadas como la mayonesa.
En pocas palabras
- Congelación de alimentos: No reduce significativamente el valor nutricional, preservando proteínas, minerales y carbohidratos.
- Pérdida de vitaminas: Algunas vitaminas sensibles (C y B) pueden disminuir si el alimento se escalda previamente.
- Recomendaciones: Usar envases herméticos, etiquetar y descongelar en heladera para conservar la calidad y seguridad.