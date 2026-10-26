¿Un alimento pierde sus nutrientes cuando lo congelamos?

No mata organismos como sí lo hacen algunos procedimientos térmicos; simplemente mantiene en estado latente el desarrollo de los mismos. El agua dentro de los alimentos se cristaliza y deja de ser útil para los microorganismos que la necesitan para desarrollarse.

¿Qué pasa con los alimentos congelados y sus nutrientes?

Los alimentos congelados pueden perder textura, sabor y algunas propiedades orgánicas, pero no necesariamente pierden nutrientes.

El proceso de congelación ralentiza el deterioro del alimento sin dañar las proteínas, minerales, fibras y carbohidratos principales y más resistentes.

Algunas vitaminas sensibles, como la vitamina C y vitaminas del grupo B, pueden sufrir pequeñas reducciones cuando el alimento se blanquea o escalda antes de congelar.

Las frutas y verduras que se congelan de manera industrial después de la cosecha retienen mayor cantidad de nutrientes y no sufren esta reducción de vitaminas.

Pero en líneas generales, los alimentos congelados no pierden nutrientes. Siempre hay que tener en cuenta que congelar no es cualquier cosa, y para meter al freezer alimentos hay que considerar el tipo de producto que vamos a congelar, si está cocido o crudo, si es de origen animal o vegetal y si va a cambiar mucho su textura o sabor al descongelarlo.

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Para congelar cualquier alimento, hay que usar envases herméticos aptos para freezer o bolsas especiales, fraccionar la comida en porciones pequeñas, etiquetar con la fecha de guardado y descongelar siempre en la heladera, evitando la temperatura ambiente o el agua caliente de la canilla.

¿Qué alimentos puedo congelar y cuáles no?

Las carnes y pescados crudos o cocidos se pueden guardar en el freezer, así como panes, tartas horneadas o masas de empanadas.

Las frutas o verduras crudas o codidas se pueden guardar, aunque duran menos tiempo con su calidad total. No se recomienda congelar en el freezer verduras con mucha agua y en crudo.

No cualquier producto se puede guardar en el freezer.

Los huevos con cáscara nunca se tienen que congelar, así como lácteos cremosos, papas cocidas o salsas emulsionadas como la mayonesa.