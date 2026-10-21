Jamón crudo ibérico y serrano: cuáles son las principales diferencias

Un buen jamón crudo puede tener mayor o menor humedad, más o menos grasa, condientos, mayor tiempo de estacionado o un toque salado intenso. Existen muchas formas de preparar jamón crudo, de aceurdo a la region, al corte, los gustos y los procesos de envasado.
Hay dos tipos de jamón crudo muy populares en España y el mundo en general, pero sobre todo en este país tan famoso por elaborar jamones de calidad: el jamón ibérico y el jamón serrano. Tienen varias diferencias.
El jamón crudo es un fiambre que se obtiene de la pierna trasera del cerdo. Este fiambre se elabora por medio de un proceso de secado y salazón para su conservación y no por cocción, como sí se fabrican otros fiambres.
Este alimento se cura o deseca al aire durante semanas, meses e incluso años, dependiendo del objetivo de consistencia y sabor buscados.
La pieza de carne se entierra en sal para extraer la humedad y evitar la generación de bacterias. Cuando la carne ya no tiene humedad y adquiere un color más oscuro, se madura en cámaras con una temperatura determinada.
En estas cámaras, el jamón va perdiendo agua lentamente, su sabor se concentra y se vuelve más firme.
Diferencias entre el jamón ibérico y el serrano
La principal diferencia entre el jamón ibérico y el jamón serrano no está puntualmente en el secado o condimentado, sino que radica en la raza del cerdo que se utiliza para cada tipo de jamón.
El jamón ibérico proviene de cerdos de raza ibérica que provienen de la península ibérica. Esta raza de cerdo tiene la capacidad de infiltrar grasa en el músculo.
El jamón serrano, a diferencia del jamón ibérico, se elabora con cerdos blancos como el Duroc o el Pietrain.
El jamón ibérico es de un color rojo intenso, más oscuro, brillante y con un poco de grasa en el interior, a diferencia del serrano, que tiene una carne más rosada, pálida y magra.
El jamón ibérico tiene un sabor más intenso y requiere un proceso de secado más largo que puede llegar a los 36 meses. El serrano se cura en bodegas durante 9 a 18 meses.
¿Estas variedades de jamón tienen diferencias de precio?
El jamón ibérico se elabora exclusivamente en Portugal y España, sumado a que su maduración es más larga; por lo tanto, tiene una diferencia de precio considerable.
El jamón serrano es más económico y se fabrica en distintas partes de España y el mundo.
En pocas palabras
- Jamón ibérico y serrano: La principal diferencia radica en la raza del cerdo utilizado y su capacidad de infiltrar grasa en el músculo.
- Características distintivas: El ibérico es rojo intenso, brillante y con grasa infiltrada; el serrano es más rosado, pálido y magro.
- Proceso y precio: El jamón ibérico tiene una curación más larga (hasta 36 meses) y es más costoso, mientras que el serrano se cura entre 9 y 18 meses y es más económico.