Jamón crudo ibérico y serrano: cuáles son las principales diferencias

Este alimento se cura o deseca al aire durante semanas, meses e incluso años, dependiendo del objetivo de consistencia y sabor buscados.

La pieza de carne se entierra en sal para extraer la humedad y evitar la generación de bacterias. Cuando la carne ya no tiene humedad y adquiere un color más oscuro, se madura en cámaras con una temperatura determinada.

En estas cámaras, el jamón va perdiendo agua lentamente, su sabor se concentra y se vuelve más firme.

Diferencias entre el jamón ibérico y el serrano

La principal diferencia entre el jamón ibérico y el jamón serrano no está puntualmente en el secado o condimentado, sino que radica en la raza del cerdo que se utiliza para cada tipo de jamón.

El jamón ibérico proviene de cerdos de raza ibérica que provienen de la península ibérica. Esta raza de cerdo tiene la capacidad de infiltrar grasa en el músculo.

La diferencia principal está en la raza del cerdo.

El jamón serrano, a diferencia del jamón ibérico, se elabora con cerdos blancos como el Duroc o el Pietrain.

El jamón ibérico es de un color rojo intenso, más oscuro, brillante y con un poco de grasa en el interior, a diferencia del serrano, que tiene una carne más rosada, pálida y magra.

El jamón ibérico tiene un sabor más intenso y requiere un proceso de secado más largo que puede llegar a los 36 meses. El serrano se cura en bodegas durante 9 a 18 meses.

¿Estas variedades de jamón tienen diferencias de precio?

El precio también es diferente.

El jamón ibérico se elabora exclusivamente en Portugal y España, sumado a que su maduración es más larga; por lo tanto, tiene una diferencia de precio considerable.

El jamón serrano es más económico y se fabrica en distintas partes de España y el mundo.