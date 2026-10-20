Pocos lo saben: qué nombre se lee igual de izquierda a derecha y de derecha a izquierda

¿Cómo se llama la persona cuyo nombre se lee igual de cualquier forma?

El acertijo que confunde a todos: cómo se llama la persona cuyo nombre se lee igual de cualquier forma

A diferencia de los problemas tradicionales como los matemáticos, los acertijos de lógica suelen basarse en la observación y sobre todo en el uso del sentido común.

El objetivo no siempre es calcular, sino interpretar correctamente la pregunta y pensar fuera de lo habitual. Muchas veces la mente busca respuestas complicadas, cuando en realidad la solución está en algo cotidiano. ¿Estás listo/a para desafiarte y lograr responder uno de nivel fácil?

La respuesta del acertijo se encuentra en esta imagen.

A primera vista puede parecer un enigma complejo, pero en realidad la respuesta está más cerca de lo que muchos imaginan; solo es cuestión de leer bien, usar el sentido común y la lógica. Si te animas, tómate un tiempo para pensar; si no, te damos una pista: tiene tres letras y la del medio es la misma que las de los extremos.

Respuesta del acertijo

Si después de pensar unos minutos todavía no encontraste la respuesta, llegó el momento de revelarla. La solución del acertijo es: Ana se escribe igual en ambos sentidos.

Si lo lograste, ¡felicitaciones, lo lograste! En caso de que no, tranquilo/a. Con práctica, razonamiento y un poco más de tiempo, podrás ir resolviendo este tipo de acertijos.