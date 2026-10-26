Quiénes son los tres árbitros candidatos a dirigir el Superclásico entre Boca y River

Este fin de semana se reeditará una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino entre Boca y River. El mismo se llevará a cabo en la Bombonera, en el marco de la décimo quinta fecha del Torneo Clausura.
Tres árbitros habitué de Primera División son los candidatos a dirigir el Superclásico entre Boca y River
Este fin de semana se reeditará una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino entre Boca y River. El mismo se llevará a cabo en la Bombonera, en el marco de la décimo quinta fecha del Torneo Clausura.
Con motivo de un evento de semejante magnitud, en el seno de la AFA se manejan tres posibles árbitros para dirigir el partido entre los dos equipos más convocantes de la Primera División.
En la baraja de nombres para dirigir el Superclásico del fútbol argentino se encuentran tres árbitros reconocidos en el ambiente de la Primera División: Facundo Tello, Nicolás Ramírez y Yael Falcón Pérez. El primero fue el encargado de impartir justicia en dos de estos compromisos entre Boca y River en el 2021. Ambos terminaron en empate.
Falcón Pérez arbitró una igualdad en el Estadio Monumental y una victoria por 3 a 2 de Boca en los cuartos de final de la Copa de la Liga en el año 2024. Por último, Ramírez fue el encargado de dirigir una victoria por 1-0 de River en La Bombonera en 2024 y, un triunfo del Millonario por 2-1 en Núñez en el 2025.
La AFA dará a conocer a las autoridades del encuentro del próximo domingo en el transcurso de esta semana, donde además se informará el resto del cuerpo arbitral (junto a uno de los tres candidatos principales) incluidos el VAR y el AVAR.
Boca viene de vencer a Independiente de Avellaneda por 1 a 0 en el marco de las fecha 14; mientras que River se impuso ante Racing por el mismo resultado en la misma jornada.