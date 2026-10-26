Quiénes son los tres árbitros candidatos a dirigir el Superclásico entre Boca y River

Falcón Pérez arbitró una igualdad en el Estadio Monumental y una victoria por 3 a 2 de Boca en los cuartos de final de la Copa de la Liga en el año 2024. Por último, Ramírez fue el encargado de dirigir una victoria por 1-0 de River en La Bombonera en 2024 y, un triunfo del Millonario por 2-1 en Núñez en el 2025.

La AFA dará a conocer a las autoridades del encuentro del próximo domingo en el transcurso de esta semana, donde además se informará el resto del cuerpo arbitral (junto a uno de los tres candidatos principales) incluidos el VAR y el AVAR.

Boca viene de vencer a Independiente de Avellaneda por 1 a 0 en el marco de las fecha 14; mientras que River se impuso ante Racing por el mismo resultado en la misma jornada.