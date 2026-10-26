Cómo conseguir entradas para Boca vs. River por el Superclásico

- Generales para socios activos y del interior: la reserva quedará habilitada a partir de este lunes 26 de octubre, desde las 13.
- Generales para socios adherentes: tendrán su turno a partir del martes 27 de octubre a las 17.
- Abonados a platea: deberán ratificar su asistencia desde este lunes 26 a las 14, con una ventana límite que vencerá el sábado 31 de octubre a las 23.59.
- Abono Solidario: la cesión y adquisición de lugares estará disponible desde este lunes 26 a las 14 y permanecerá activa hasta el momento en que se abran las puertas de la Bombonera el día del encuentro.
- Socios vitalicios: la reserva tanto de plateas como de populares comenzará el miércoles 28 de octubre a partir de las 14.
El Vasco tiene por delante un nuevo Superclásico.
Cuándo y dónde se juega Boca - River
El Superclásico correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura se jugará el domingo 1 de noviembre a las 15, en el estadio Alberto J. Armando, conocido como la Bombonera.
Boca llegará al encuentro después de vencer a Independiente y buscará sostener su buen momento ante su clásico rival. River, por su parte, viene de ganarle 1-0 a Racing en el Monumental, con un gol de cabeza de Lautaro Rivero.