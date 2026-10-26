Cómo conseguir entradas para Boca vs. River por el Superclásico

Mientras que el conjunto local tiene un presente soñado, teniendo en cuenta que está en la final de la Copa Sudamericana, lidera la Tabla Anual, tiene posibilidades en la Copa Argentina y está en carrera por el Torneo Clausura; la visita volvió a encontrar el rumbo cuando la dirigencia decidió la salida de Eduardo Coudet y encontró el camino con Leonardo Ponzio.

Leonardo Ponzio tendrá su primer partido como DT en un Superclásico.

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Este es el cronograma dispuesto por el club presidido por Juan Román Riquelme: