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Por la fecha 15

Cómo conseguir entradas para Boca vs. River por el Superclásico

Boca dio a conocer los días y horarios para adquirir las entradas para un Superclásico donde se juegan mucho más que tres puntos

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
La Bombonera será el escenario del Superclásico.

La Bombonera será el escenario del Superclásico.

Por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura, Boca recibirá a River en La Bombonera en una nueva edición del Superclásico, un duelo seguido por millones de hinchas en todo el mundo. Para conseguir las entradas, el Xeneize organizó un cronograma escalonado que se llevará a cabo a través de la plataforma digital Boca Socios.

Mientras que el conjunto local tiene un presente soñado, teniendo en cuenta que está en la final de la Copa Sudamericana, lidera la Tabla Anual, tiene posibilidades en la Copa Argentina y está en carrera por el Torneo Clausura; la visita volvió a encontrar el rumbo cuando la dirigencia decidió la salida de Eduardo Coudet y encontró el camino con Leonardo Ponzio.

Leonardo Ponzio tendr&aacute; su primer partido como DT en un Supercl&aacute;sico.

Leonardo Ponzio tendrá su primer partido como DT en un Superclásico.

Cómo conseguir entradas para Boca vs. River por el Superclásico

Este es el cronograma dispuesto por el club presidido por Juan Román Riquelme:

  • Generales para socios activos y del interior: la reserva quedará habilitada a partir de este lunes 26 de octubre, desde las 13.
  • Generales para socios adherentes: tendrán su turno a partir del martes 27 de octubre a las 17.
  • Abonados a platea: deberán ratificar su asistencia desde este lunes 26 a las 14, con una ventana límite que vencerá el sábado 31 de octubre a las 23.59.
  • Abono Solidario: la cesión y adquisición de lugares estará disponible desde este lunes 26 a las 14 y permanecerá activa hasta el momento en que se abran las puertas de la Bombonera el día del encuentro.
  • Socios vitalicios: la reserva tanto de plateas como de populares comenzará el miércoles 28 de octubre a partir de las 14.
El Vasco tiene por delante un nuevo Supercl&aacute;sico.

El Vasco tiene por delante un nuevo Superclásico.

Cuándo y dónde se juega Boca - River

El Superclásico correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura se jugará el domingo 1 de noviembre a las 15, en el estadio Alberto J. Armando, conocido como la Bombonera.

Boca llegará al encuentro después de vencer a Independiente y buscará sostener su buen momento ante su clásico rival. River, por su parte, viene de ganarle 1-0 a Racing en el Monumental, con un gol de cabeza de Lautaro Rivero.

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