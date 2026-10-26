Godoy Cruz: presente perfecto y sueño intacto

Pero cifras frías al margen, Godoy Cruz jamás logró ser regular ni tuvo momentos sostenidos en el tiempo de equipo decidido a pelear por el ascenso.

El golpe en la mesa: la llegada de De Muner

El golpe en la mesa fue el cambio de entrenador. La llegada de Pablo De Muner enderezó la nave y eso que el comienzo tampoco estuvo repleto de flores (ganó 3 y perdió 5 en sus primeros 8 encuentros).

Las decisiones del nuevo deté tuvieron efecto a largo plazo: le dio el buzo titular en el arco a Strumia, acertó con Gerometta y Brunet en los laterales, hizo patrón a Gil Romero (al que ladeó de buena manera con Cairus y Schamine), revalorizó a un Santi Martínez que no figuraba ni en la guía, sacó a un supuesto intocable Mendoza y borró a tipos que no sumaban como Pozzo y Ramírez.

Los goles de Pino respaldan la ilusión de todo Godoy Cruz.

Así, el equipo se asentó en la categoría y no paró de sumar, metiendo 12 triunfos en los últimos 16 encuentros e hilvanando un invicto de 9 partidos (con apenas 2 empates).

El sprint final en la fase regular se devoró a Ferro y Morón, que en algún momento parecían inalcanzables, y si no es hoy el mejor de la zona es por la picardía de los dos puntos que dejó en Córdoba contra Racing.

Más allá de lo que pase la próxima semana, llegar con chances de ser primero de grupo a la última fecha convirtió la utopía en oportunidad. Algo que ni el más optimista hincha de Godoy Cruz imaginaba en aquél lejano arranque.

Si gana su zona, tendrá doble intento de ascenso. Si va al Reducido, llegará robustecido para jugarle de igual a igual a cualquier rival, con el plus de definir siempre en casa.

Un presente perfecto con futuro soñador.