Godoy Cruz: presente perfecto y sueño intacto

Retroceda, hincha de Godoy Cruz, al primer semestre de este 2026. No voy a ser aún más morboso para traer del recuerdo el doloroso descenso, no por ahora. Por eso marco en el calendario ese dubitativo arranque en la vuelta a la Primera Nacional.
Retroceda, hincha de Godoy Cruz, al primer semestre de este 2026. No voy a ser aún más morboso para traer del recuerdo el doloroso descenso, no por ahora. Por eso marco en el calendario ese dubitativo arranque en la vuelta a la Primera Nacional.
Tras el porrazo que significó la pérdida de categoría, a Godoy Cruz le costó una enormidad hacer pie en el barro del ascenso. La apuesta por Mariano Toedtli fue un error y los números lo hicieron naufragar en la mitad de tabla de su zona.
La estadística no miente: en la primera mitad de la temporada, el Tomba ganó 6 partidos, empató 7 y perdió en otras 5 oportunidades, con una cosecha de 25 puntos sobre 54 posibles (46% de los puntos).
Pero cifras frías al margen, Godoy Cruz jamás logró ser regular ni tuvo momentos sostenidos en el tiempo de equipo decidido a pelear por el ascenso.
El golpe en la mesa fue el cambio de entrenador. La llegada de Pablo De Muner enderezó la nave y eso que el comienzo tampoco estuvo repleto de flores (ganó 3 y perdió 5 en sus primeros 8 encuentros).
Las decisiones del nuevo deté tuvieron efecto a largo plazo: le dio el buzo titular en el arco a Strumia, acertó con Gerometta y Brunet en los laterales, hizo patrón a Gil Romero (al que ladeó de buena manera con Cairus y Schamine), revalorizó a un Santi Martínez que no figuraba ni en la guía, sacó a un supuesto intocable Mendoza y borró a tipos que no sumaban como Pozzo y Ramírez.
Así, el equipo se asentó en la categoría y no paró de sumar, metiendo 12 triunfos en los últimos 16 encuentros e hilvanando un invicto de 9 partidos (con apenas 2 empates).
El sprint final en la fase regular se devoró a Ferro y Morón, que en algún momento parecían inalcanzables, y si no es hoy el mejor de la zona es por la picardía de los dos puntos que dejó en Córdoba contra Racing.
Más allá de lo que pase la próxima semana, llegar con chances de ser primero de grupo a la última fecha convirtió la utopía en oportunidad. Algo que ni el más optimista hincha de Godoy Cruz imaginaba en aquél lejano arranque.
Si gana su zona, tendrá doble intento de ascenso. Si va al Reducido, llegará robustecido para jugarle de igual a igual a cualquier rival, con el plus de definir siempre en casa.
Un presente perfecto con futuro soñador.