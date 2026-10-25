River buscará un triunfo clave ante Racing en el Monumental para poder ingresar a los playoffs

El equipo millonario viene de dar un golpe de autoridad al golear 3-0 a Belgrano. en Córdoba, por lo que llegó a los 20 puntos para colocarse sexto en la Zona B.

Racing está en una de sus peores crisis en más de 10 años y cierra un 2026 para el olvido en todas las competencias.

La Academia que dirige el técnico interino a Sebastián “Chirola” Romero quedó eliminado en la Copa Sudamericana y en la Copa Argentina, y además marcha decimotercero en la Zona B de este Torneo Clausura con solo 12 puntos y está prácticamente sin chances de clasificar a los playoffs.

Maravilla Martínez es la carta goleadora de Racing.

Las probables formaciones:

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada, Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo o Juan Barinaga, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Matías Kranevitter, Matías Zaracho, Leonel Pérez o Alejandro Tello, Gastón Lodico; Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Sebastián Romero.

Estadio: Monumental.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

VAR: Felipe Viola.

Hora: 19:15.

TV: TNT Sports.