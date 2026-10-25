River buscará un triunfo clave ante Racing en el Monumental para poder ingresar a los playoffs

River Plate recibe este domingo desde las 19.15 a Racing Club, en el Monumental, por la fecha 14 de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El elenco millonario busca un triunfo que lo deje muy cerca de entrar a los playoffs.
River juega este domingo con Racing, en el Monumental por la fecha 14 de la Zona B del Torneo Clausura, en busca de un triunfo que lo deje muy cerca de los playoffs
River Plate recibe este domingo desde las 19.15 a Racing Club, en el Monumental, por la fecha 14 de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El elenco millonario busca un triunfo que lo deje muy cerca de entrar a los playoffs.
El encuentro se podrá ver a través de TNT Sports, el árbitro designado fue Leandro Rey Hilfer, mientras que en el VAR estará Felipe Viola.
River llega a este partido en alza, ya que desde la salida del técnico Eduardo Coudet levantó mucho su nivel y, con Leonardo Ponzio como entrenador interino, pudo cosechar buenos resultados para meterse en puestos de clasificación a los playoffs.
El equipo millonario viene de dar un golpe de autoridad al golear 3-0 a Belgrano. en Córdoba, por lo que llegó a los 20 puntos para colocarse sexto en la Zona B.
Racing está en una de sus peores crisis en más de 10 años y cierra un 2026 para el olvido en todas las competencias.
La Academia que dirige el técnico interino a Sebastián “Chirola” Romero quedó eliminado en la Copa Sudamericana y en la Copa Argentina, y además marcha decimotercero en la Zona B de este Torneo Clausura con solo 12 puntos y está prácticamente sin chances de clasificar a los playoffs.
Las probables formaciones:
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada, Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.
Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo o Juan Barinaga, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Matías Kranevitter, Matías Zaracho, Leonel Pérez o Alejandro Tello, Gastón Lodico; Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Sebastián Romero.
Estadio: Monumental.
Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
VAR: Felipe Viola.
Hora: 19:15.
TV: TNT Sports.