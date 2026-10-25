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Tuvo que abandonar

"Estoy triste": la palabra de Colapinto tras no lograr completar la competencia

Un toque en pista entre Franco Colapinto y Arvid Lindblad dañó el monoplaza del argentino, quien se vio obligado a abandonar la carrera

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Franco Colapinto se mostró decepcionado.

Franco Colapinto se mostró decepcionado.

Tras verse obligado a abandonar, Franco Colapinto dialogó con ESPN y analizó un fin de semana adverso, que había comenzado condicionado por la penalización en la grilla y terminó con un desenlace aún más complicado ya que ingresó a boxes y Alpine decidió que no regrese a la pista.

Fue así que el piloto argentino analizó su actuación en el GP de Estados Unidos y se mostró esperanzado de cara al próximo compromiso que se realizará en México.

Colapinto no levanta cabeza en la F1.

Colapinto no levanta cabeza en la F1.

"Estoy triste": la palabra de Colapinto tras abandonar

El piloto de 23 años comenzó refiriendose al momento en que su monoplaza tocó el de Racing Bulls: "Una carrera dura y difícil. Muchos daños al final. Me toqué con Arvid (Linbland) y se dañó mucho el auto".

"Estoy triste por la carrera de hoy. Fue dura para ver si podíamos hacer algo distinto a los demás. No funcionó, mucho tráfico, quedé detrás de los Williams y no podía pasar, estaba bloqueando mucho en todos los frenajes y con el aire sucio fue muy complicado porque se recalentaron las gomas", manifestó sobre su participación en Austin, Texas.

Hay que trabajar para México y hay que trabajar para revertir esta situación. Hay que trabajar para México y hay que trabajar para revertir esta situación.

Franco Colapinto no está teniendo una buena racha y abandonó en los últimos cuatro Grandes Premios: "Mucho DNF (no clasificado en carrera) últimamente. De no tener ninguno a tener tres en cuatro carreras. Hay que cortar esta racha. Está siendo duro".

Nuevamente Franco Colapinto no logr&oacute; terminar la carrera.

Nuevamente Franco Colapinto no logró terminar la carrera.

El diálogo entre Franco Colapinto y su ingeniero después del incidente

El desenlace adverso de Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos quedó registrado en la tensa comunicación con su muro de boxes.

En pleno giro 40, la radio del Alpine N°43 se encendió para reportar en caliente el roce con Arvid Lindblad, una maniobra que también involucró a Pierre Gasly y que, instantes después, forzó el retiro definitivo del monoplaza del piloto argentino.

El diálogo con su ingeniero de pista reflejó la incertidumbre inmediata en el habitáculo tras el impacto:

Franco Colapinto: "Sí, dobló hacia mí y hacia Pierre".

Alpine: "Sí, amigo, vimos eso. Vemos algo de daño en el auto acá".

FC: "¿Qué hacemos?".

Alpine: "Seguí afuera, seguí afuera".

A pesar de la instrucción inicial del garaje francés para que el bonaerense continuara en pista mientras evaluaban la telemetría, las consecuencias del choque resultaron insalvables.

Con la aerodinámica visiblemente resentida y sin ritmo para mantenerse en el pelotón, la orden de resistir en el asfalto duró apenas unas curvas más antes de que el piloto de Pilar tuviera que ingresar a los pits para rubricar su abandono definitivo en Austin.

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