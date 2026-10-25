"Estoy triste": la palabra de Colapinto tras no lograr completar la competencia

"Estoy triste por la carrera de hoy. Fue dura para ver si podíamos hacer algo distinto a los demás. No funcionó, mucho tráfico, quedé detrás de los Williams y no podía pasar, estaba bloqueando mucho en todos los frenajes y con el aire sucio fue muy complicado porque se recalentaron las gomas", manifestó sobre su participación en Austin, Texas.

Hay que trabajar para México y hay que trabajar para revertir esta situación. Hay que trabajar para México y hay que trabajar para revertir esta situación.

Franco Colapinto no está teniendo una buena racha y abandonó en los últimos cuatro Grandes Premios: "Mucho DNF (no clasificado en carrera) últimamente. De no tener ninguno a tener tres en cuatro carreras. Hay que cortar esta racha. Está siendo duro".

Nuevamente Franco Colapinto no logró terminar la carrera.

El diálogo entre Franco Colapinto y su ingeniero después del incidente

El desenlace adverso de Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos quedó registrado en la tensa comunicación con su muro de boxes.

En pleno giro 40, la radio del Alpine N°43 se encendió para reportar en caliente el roce con Arvid Lindblad, una maniobra que también involucró a Pierre Gasly y que, instantes después, forzó el retiro definitivo del monoplaza del piloto argentino.

El diálogo con su ingeniero de pista reflejó la incertidumbre inmediata en el habitáculo tras el impacto:

Franco Colapinto: "Sí, dobló hacia mí y hacia Pierre".

Alpine: "Sí, amigo, vimos eso. Vemos algo de daño en el auto acá".

FC: "¿Qué hacemos?".

Alpine: "Seguí afuera, seguí afuera".

A pesar de la instrucción inicial del garaje francés para que el bonaerense continuara en pista mientras evaluaban la telemetría, las consecuencias del choque resultaron insalvables.

Con la aerodinámica visiblemente resentida y sin ritmo para mantenerse en el pelotón, la orden de resistir en el asfalto duró apenas unas curvas más antes de que el piloto de Pilar tuviera que ingresar a los pits para rubricar su abandono definitivo en Austin.