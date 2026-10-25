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A qué hora juega Barcelona vs. Real Madrid en una nueva edición del clásico español y dónde verlo

El íder Barcelona recibirá a Real Madrid en el Camp Nou este domingo, por la décima fecha de la Liga española

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Lamine Yamal (Barcelona) y Kylian Mbappé (Real Madrid) son dos de las grandes figuras que tendrá el clásico español.

Lamine Yamal (Barcelona) y Kylian Mbappé (Real Madrid) son dos de las grandes figuras que tendrá el clásico español.

Hay gran expectativa por la disputa del clásico de España. El líder Barcelona recibirá a Real Madrid en el Camp Nou este domingo desde las 17, por la décima fecha de LaLiga.

Barcelona lidera el torneo con 27 puntos y llega tras perder 4-2 con PSG en la Champions League, mientras que el Merengue está en el tercer lugar con 21 unidades y viene de golear 4-1 tanto a Sevilla como a Leipzig.

Raphinha ser&aacute; titular en Barcelona en el cl&aacute;sico ante Real Madrid.

Raphinha será titular en Barcelona en el clásico ante Real Madrid.

En el historial general del clásico jugaron 264 partidos, Barcelona y Real ganaron 106 cotejos y hubo 52 empates. El último partido ebtre ambos equipos fue el 10 de mayo de 2026, donde el Blaugrana ganó 2-0 en el Camp Nou.

Además será la primera vez que se enfrenten José Mourinho y Hansi Flick como técnicos del Real Madrid y Barcelona, respectivamente. Sin embargo, el 11 de diciembre de 2019 Flick dirigía al Bayern de Múnich, mientras que Mourinho acababa de asumir el mando del Tottenham y en ese partido se impusieron los alemanes por 3 a 1. Fue el único cruce entre ambos DT.

Barcelona llega como líder con puntaje ideal, producto de 9 victorias en 9 partidos y 27 puntos, tras ganarle 5-2 a Real Betis en su última presentación liguera.

En el cotejo de la Champions el volante blaugrana Dani Olmo se lesionó el aductor izquierdo y estará fuera de las canchas cerca de un mes. Además, Eric García, Andreas Christensen y Roony Bardghji siguen lesionados, mientras que Jules Koundé es duda por un esguince de tobillo.

Mbapp&eacute; y Bellingham son las estrellas del Real.

Mbappé y Bellingham son las estrellas del Real.

Real Madrid llega con tres victorias consecutivas:, ya que superó 4-1 a Sevilla en LaLiga y 4-1 a Leipzig en la Champions, con goles de Bernardo Silva, Arda Güler, Kylian Mbappé y Yan Diomandé.

Mourinho reservó a varios titulares ante los alemanes para el clásico.La gran ausencia es Vinícius Júnior, que cumple su segundo partido de una sanción de cuatro por su expulsión ante Villarreal. Tampoco estarán los lesionados Rodrygo ni Raúl Asencio.

Probables formaciones:

  • Barcelona: Joan García; Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Rodri, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Anthony Gordon y Raphinha. DT: Hansi Flick.
  • Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde o Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham; Yan Diomandé, Arda Güler, Bernardo Silva; Kylian Mbappé. DT: José Mourinho.
  • Estadio: Camp Nou.
  • Hora: 17.00.
  • Árbitro: Juan Martínez Munuera.
  • VAR: Javier Iglesias Villanueva.
  • TV: DSports.

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