A qué hora juega Barcelona vs. Real Madrid en una nueva edición del clásico español y dónde verlo

Además será la primera vez que se enfrenten José Mourinho y Hansi Flick como técnicos del Real Madrid y Barcelona, respectivamente. Sin embargo, el 11 de diciembre de 2019 Flick dirigía al Bayern de Múnich, mientras que Mourinho acababa de asumir el mando del Tottenham y en ese partido se impusieron los alemanes por 3 a 1. Fue el único cruce entre ambos DT.

Barcelona llega como líder con puntaje ideal, producto de 9 victorias en 9 partidos y 27 puntos, tras ganarle 5-2 a Real Betis en su última presentación liguera.

En el cotejo de la Champions el volante blaugrana Dani Olmo se lesionó el aductor izquierdo y estará fuera de las canchas cerca de un mes. Además, Eric García, Andreas Christensen y Roony Bardghji siguen lesionados, mientras que Jules Koundé es duda por un esguince de tobillo.

Mbappé y Bellingham son las estrellas del Real.

Real Madrid llega con tres victorias consecutivas:, ya que superó 4-1 a Sevilla en LaLiga y 4-1 a Leipzig en la Champions, con goles de Bernardo Silva, Arda Güler, Kylian Mbappé y Yan Diomandé.

Mourinho reservó a varios titulares ante los alemanes para el clásico.La gran ausencia es Vinícius Júnior, que cumple su segundo partido de una sanción de cuatro por su expulsión ante Villarreal. Tampoco estarán los lesionados Rodrygo ni Raúl Asencio.

Probables formaciones: