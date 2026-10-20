Martes de Champions: horario, TV de PSG vs. Barcelona y agenda completa

En el conjunto inglés milita Alexis Mac Allister, mientras que en el Villarreal se desempeña el defensor Juan Foyth.
Manchester City vs. AEK Atenas
Solo un argentino saltará a la cancha en Manchester ya que Enzo Fernández es el flamante refuerzo de los Citizens, donde ya se ganó el corazón de los hinchas.
Stuttgart vs. Atlético de Madrid
El conjunto español continúa siendo el equipo europeo de los argentinos: allí está el arquero Juan Musso (será suplente), Cuti Romero, Giuliano Simeone y Julián Álvarez.
Roma vs. Slovan Bratislava
En el conjunto capitalino no podrá jugar Paulo Dybala ya que sufrió una lesión y estará fuera de las canchas por, al menos, dos semanas más; pero como reemplazo surge la figura de Santi Castro, quien viene de convertir un golazo. Además, en el plantel también están Leonardo Balerdi, Nahuel Molina y Matías Soulé.
Santi Castro quiere convertir su primer gol en Champions League.
El resto de la jornada de la Champions League
Fenerbahçe vs. Slavia Praga
- Hora: 13.45.
- TV: ESPN 2 / Disney+.
- Estadio: Sükrü Saracoglu (Estambul, Turquía).
Sabah vs. Borussia Dortmund
- Hora: 13.45.
- TV: Fox Sports / Disney+.
- Estadio: Alinja Arena (Masazir, Azerbaiyán).
París Saint-Germain vs. Barcelona
Napoli vs. Bodø/Glimt
Porto vs. PSV Eindhoven
- Hora: 16.00.
- TV: Disney+.
- Estadio: Do Dragao (Oporto, Portugal).