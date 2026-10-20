Martes de Champions: horario, TV de PSG vs. Barcelona y agenda completa

En el conjunto inglés milita Alexis Mac Allister, mientras que en el Villarreal se desempeña el defensor Juan Foyth.

Hora: 16.00.

TV: ESPN 2 / Disney+.

Estadio: Anfield (Liverpool, Inglaterra).

Manchester City vs. AEK Atenas

Solo un argentino saltará a la cancha en Manchester ya que Enzo Fernández es el flamante refuerzo de los Citizens, donde ya se ganó el corazón de los hinchas.

Hora: 16.00.

TV: Fox Sports / Disney+ / DGO.

Estadio: Etihad Stadium (Mánchester, Inglaterra).

Stuttgart vs. Atlético de Madrid

El conjunto español continúa siendo el equipo europeo de los argentinos: allí está el arquero Juan Musso (será suplente), Cuti Romero, Giuliano Simeone y Julián Álvarez.

Hora:16.00.

TV: Fox Sports 2 / Disney+ / DGO.

Estadio: MHPArena (Stuttgart, Alemania).

Roma vs. Slovan Bratislava

En el conjunto capitalino no podrá jugar Paulo Dybala ya que sufrió una lesión y estará fuera de las canchas por, al menos, dos semanas más; pero como reemplazo surge la figura de Santi Castro, quien viene de convertir un golazo. Además, en el plantel también están Leonardo Balerdi, Nahuel Molina y Matías Soulé.

Hora: 16.00.

TV: ESPN 3 / Disney+ / DGO.

Estadio: Olímpico de Roma (Roma, Italia).

Santi Castro quiere convertir su primer gol en Champions League.

El resto de la jornada de la Champions League

Fenerbahçe vs. Slavia Praga

Hora: 13.45.

TV: ESPN 2 / Disney+.

Estadio: Sükrü Saracoglu (Estambul, Turquía).

Sabah vs. Borussia Dortmund

Hora: 13.45.

TV: Fox Sports / Disney+.

Estadio: Alinja Arena (Masazir, Azerbaiyán).

París Saint-Germain vs. Barcelona

Hora: 16.00.

TV: ESPN / Disney+ / DGO.

Estadio: Parque de los Príncipes (París, Francia).

Napoli vs. Bodø/Glimt

Hora: 16.00.

TV: ESPN 4 / Disney+ / DGO.

Estadio: Diego Armando Maradona (Nápoles, Italia).

Porto vs. PSV Eindhoven