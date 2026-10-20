Inicio Ovación Fútbol Champions League
Hay 9 partidos

Martes de Champions: horario, TV de PSG vs. Barcelona y agenda completa

Comienza la tercera fecha de la Champions League; además del PSG - Barcelona, juega Liverpool, Atlético Madrid, Napoli y el City, entre otros

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Presencia argentina en la  tercera fecha de la Champions League.

Presencia argentina en la  tercera fecha de la Champions League.

La Champions League pone tercera en una jornada en la que los jugadores argentinos vuelven a ser protagonistas, aunque el encuentro entre el PSG(actual bicampeón del certamen) y el Barcelona(que desde hace once años no consigue el título) se lleva todas las miradas.

En dicho partido no habrá presencia de argentinos; no obstante, si lo habrán en cinco partidos donde resalta la figura de los campeones del mundo Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister y Julián Molina.

PSG - Barcelona es el partido m&aacute;s atractivo de la jornada del martes de Champions League.

PSG - Barcelona es el partido más atractivo de la jornada del martes de Champions League.

Martes de Champions: la agenda con presencia argentina

Liverpool vs. Villarreal

En el conjunto inglés milita Alexis Mac Allister, mientras que en el Villarreal se desempeña el defensor Juan Foyth.

  • Hora: 16.00.

  • TV: ESPN 2 / Disney+.

  • Estadio: Anfield (Liverpool, Inglaterra).

Manchester City vs. AEK Atenas

Solo un argentino saltará a la cancha en Manchester ya que Enzo Fernández es el flamante refuerzo de los Citizens, donde ya se ganó el corazón de los hinchas.

  • Hora: 16.00.

  • TV: Fox Sports / Disney+ / DGO.

  • Estadio: Etihad Stadium (Mánchester, Inglaterra).

Stuttgart vs. Atlético de Madrid

El conjunto español continúa siendo el equipo europeo de los argentinos: allí está el arquero Juan Musso (será suplente), Cuti Romero, Giuliano Simeone y Julián Álvarez.

  • Hora:16.00.

  • TV: Fox Sports 2 / Disney+ / DGO.

  • Estadio: MHPArena (Stuttgart, Alemania).

Roma vs. Slovan Bratislava

En el conjunto capitalino no podrá jugar Paulo Dybala ya que sufrió una lesión y estará fuera de las canchas por, al menos, dos semanas más; pero como reemplazo surge la figura de Santi Castro, quien viene de convertir un golazo. Además, en el plantel también están Leonardo Balerdi, Nahuel Molina y Matías Soulé.

  • Hora: 16.00.

  • TV: ESPN 3 / Disney+ / DGO.

  • Estadio: Olímpico de Roma (Roma, Italia).

Santi Castro quiere convertir su primer gol en Champions League.

Santi Castro quiere convertir su primer gol en Champions League.

El resto de la jornada de la Champions League

Fenerbahçe vs. Slavia Praga

  • Hora: 13.45.
  • TV: ESPN 2 / Disney+.
  • Estadio: Sükrü Saracoglu (Estambul, Turquía).

Sabah vs. Borussia Dortmund

  • Hora: 13.45.
  • TV: Fox Sports / Disney+.
  • Estadio: Alinja Arena (Masazir, Azerbaiyán).

París Saint-Germain vs. Barcelona

  • Hora: 16.00.

  • TV: ESPN / Disney+ / DGO.

  • Estadio: Parque de los Príncipes (París, Francia).

Napoli vs. Bodø/Glimt

  • Hora: 16.00.

  • TV: ESPN 4 / Disney+ / DGO.

  • Estadio: Diego Armando Maradona (Nápoles, Italia).

Porto vs. PSV Eindhoven

  • Hora: 16.00.
  • TV: Disney+.
  • Estadio: Do Dragao (Oporto, Portugal).

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas