Messi no pudo torcer la historia: ingresó en la derrota del Inter Miami ante New York Red Bulls

El equipo neyorquino le ganó al Inter Miami en el estadio Sports Illustrated, con los goles del brasileño Casemiro, en contra, cuando apenas se jugaban 7 minutos del primer tiempo, y del sueco Emil Forsberg sobre el final del cotejo.

Sin embargo, el traspié no afectó tanto al Inter Miami que dirige el Kily González, que ya estaba clasificado para los playoffs, en busca del título, ya que conservó el segundo lugar en su grupo, por detrás de Nashville.

Por qué Messi ingresó desde el banco de suplentes al Inter Miami

Messi fue suplente e ingresó a los 11 minutos del complemento. Leo tuvo breve viaje a España, donde recibió el premio Princesa de Asturias de los Deportes, y poco pudo hacer para ayudar a su equipo, que venía de tres victorias consecutivas. El cuerpo técnico del equipo decidió que fuera al banco debido a que tuvo poco descanso tras volver de Europa.

En la ceremonia que se realizó en el Teatro Campoamor de Oviedo, en el norte de España, Leo Messi recibió el Premio de los Deportes en reconocimiento a su extraordinaria trayectoria futbolística y su compromiso con causas sociales, especialmente en favor de la infancia. Fue un merecido reconocimiento para el campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022.