Kily González, rendido a los pies de Lionel Messi: "Lo amo por todo lo que genera"

El Kily también destacó el impacto cotidiano del 10 en el plantel: "Tener el privilegio de poder estar hoy con él y que sus compañeros vean cómo entrena, compite y se entrega te moviliza continuamente. Soy una persona a la que a veces cargan porque lo agarro, lo beso... Lo amo por todo lo que genera".

En esa misma línea, remarcó la sencillez que caracteriza a Messi: "Obvio que no quiere ponerse como ejemplo, pero toda la gente lo ve así porque es la perfección en todo lo que hace. El mejor de todos es el más humilde y hoy lo tengo conmigo. Ya conocía cómo era y acá no deja de sorprenderme día a día".

Por último, Kily González valoró el enorme compromiso del 10, quien realizó un viaje relámpago desde España (luego de recibir el premio Princesa de Asturias de los Deportes) para decir presente en el partido de hoy: "Lo esperamos, obvio. Más allá de contar con él, lo que a mí me llena de orgullo es el compromiso que él tiene con el club y con todos nosotros".

"Tenemos que sentirnos orgullosos que, por propia iniciativa de él, quiera estar y jugar después de toda esta emoción tan fuerte que ha vivido y que está viviendo en España", sentenció el entrenador del Int er Miami.