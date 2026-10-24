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Kily González, rendido a los pies de Lionel Messi: "Lo amo por todo lo que genera"

Kily González, director técnico del Inter Miami, no escatimó en elogios a la hora de hablar sobre Lionel Messi

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
El director técnico de Inter Miami no dudó a la hora de elogiar al 10.

El director técnico de Inter Miami no dudó a la hora de elogiar al 10.

La polémica votación de France Football para elegir al mejor jugador de todos los tiempos no da tregua. Mientras Cristiano Ronaldo lidera la encuesta de los hinchas, el debate sumó una nueva voz: Cristian González. El Kily, entrenador del Inter Miami, eligió sin dudar a Lionel Messi como su favorito.

"Leo... No hay otro mejor que él", afirmó el DT en la previa del duelo de esta tarde ante New York Red Bulls. Para él, el capitán marca la diferencia no solo por su talento dentro del campo de juego, sino también por la vigencia y pasión con la que vive el fútbol a sus 39 años.

El Kily sobre Messi: "Es la perfección en todo lo que hace"

En su respuesta, el DT de las Garzas no escatimó en elogios para Messi: "No solamente por lo que hace dentro del campo de juego, sino por su edad. Es un nene, es un chico que te transmite de qué manera hay que afrontar este deporte. Siempre le digo lo mismo: el fútbol es un deporte del que tenés que estar enamorado y él lo está".

El Kily también destacó el impacto cotidiano del 10 en el plantel: "Tener el privilegio de poder estar hoy con él y que sus compañeros vean cómo entrena, compite y se entrega te moviliza continuamente. Soy una persona a la que a veces cargan porque lo agarro, lo beso... Lo amo por todo lo que genera".

En esa misma línea, remarcó la sencillez que caracteriza a Messi: "Obvio que no quiere ponerse como ejemplo, pero toda la gente lo ve así porque es la perfección en todo lo que hace. El mejor de todos es el más humilde y hoy lo tengo conmigo. Ya conocía cómo era y acá no deja de sorprenderme día a día".

Por último, Kily González valoró el enorme compromiso del 10, quien realizó un viaje relámpago desde España (luego de recibir el premio Princesa de Asturias de los Deportes) para decir presente en el partido de hoy: "Lo esperamos, obvio. Más allá de contar con él, lo que a mí me llena de orgullo es el compromiso que él tiene con el club y con todos nosotros".

"Tenemos que sentirnos orgullosos que, por propia iniciativa de él, quiera estar y jugar después de toda esta emoción tan fuerte que ha vivido y que está viviendo en España", sentenció el entrenador del Int er Miami.

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