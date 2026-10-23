Video: la inversión de Messi y Scaloni con la que estafaron a un mendocino y le sacaron $24 millones

El jubilado mendocino no dudó y se anotó en el formulario de contacto. Nunca advirtió que el link al que había accedido no era del diario La Nación, ni que el video había sido generado con Inteligencia Artificial, ni que hasta los comentarios de lectores de la supuesta nota eran bastante sugerentes y armados. Fue el inicio de una estafa millonaria.

La discusión legal tras la estafa

El jubilado lasherino comenzó comprando el pack de inversión mínimo, pagando una suma de $150.000. Le dijeron que una asesora financiera lo contactaría en breves. Efectivamente, el 3 de agosto mantuvo una videollamada con "Alondra", la mujer que cambiaría su vida a nivel económico -aunque para mal-.

Siguiendo el discurso de las inversiones, la mujer terminó haciendo que el hombre transfiriera dinero que tenía en su caja de ahorros bancaria y que sacara préstamos en su cuenta de las billeteras virtuales Ualá y Mercado Pago. La suma total de la estafa fue de $24.500.000.

El dinero fue transferido primero a una cuenta de Fiwind Pay a nombre de la víctima, quien compró criptomonedas en esa billetera virtual y se terminaron perdiendo en el complejo mundo de las inversiones virtuales.

La falsa página del diario La Nación donde ingresó la víctima de la estafa.

Tras la denuncia que radicó la víctima, la Unidad Fiscal de Delitos Económicos abrió un expediente que tiene dos pilares principales. Por un lado identificar y detener a los estafadores, lo que todavía no sucede.

En segundo término, aplicar una medida cautelar que viene siendo tendencia en Mendoza en investigaciones por estafas similares. Se trata de una "prohibición de innovar y medida innovativa", que básicamente es ordenar a los bancos y billeteras virtuales a dejar de cobrar las cuotas de los préstamos que los delincuentes le hicieron sacar a las víctimas. En este caso en particular, también ordenaron la devolución de los $8.200.000 que tenía el hombre en su caja de ahorro bancaria y que no sea ingresado en el registro de deudores morosos o en el Veraz.

La jueza Marina Martín hizo lugar al pedido de la Fiscalía, aunque se presentaron abogados del banco y de las dos billeteras virtuales que apelaron esa decisión. Próximamente se realizará otra audiencia penal para definir un fallo más que importante para el estafador.