Lionel Messi recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 y fue ovacionado en España

El galardón le fue entregado por la princesa Leonor, en un acto presidido por los reyes Felipe VI y Letizia, con la presencia de la infanta Sofía y el jurado lo había elegido el 3 de junio último entre 27 candidaturas de 12 nacionalidades por su “deslumbrante talento”, su “excepcional trayectoria deportiva” y especialmente su “formidable y continuada labor solidaria” a través de la Fundación Leo Messi y como embajador de UNICEF, orientada a promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos. También se valoró su constancia, humildad, comportamiento ejemplar y compromiso con el juego.

Este premio reconoce no solo la excelencia deportiva de Messi, sino también su dimensión humana y su impacto social, consolidándolo como una de las figuras más influyentes del deporte mundial.