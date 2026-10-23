Lionel Messi recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 y fue ovacionado en España

Lionel Andrés Messi Cuccittini fue ovacionado al recibir este viernes el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 en la ceremonia solemne celebrada en el Teatro Campoamor de Oviedo.
Lionel Messi fue ovacionado al recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes en la ceremonia celebrada en el Teatro Campoamor de Oviedo.
Lionel Andrés Messi Cuccittini fue ovacionado al recibir este viernes el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 en la ceremonia solemne celebrada en el Teatro Campoamor de Oviedo.
El galardón le fue entregado por la princesa Leonor, en un acto presidido por los reyes Felipe VI y Letizia, con la presencia de la infanta Sofía y el jurado lo había elegido el 3 de junio último entre 27 candidaturas de 12 nacionalidades por su “deslumbrante talento”, su “excepcional trayectoria deportiva” y especialmente su “formidable y continuada labor solidaria” a través de la Fundación Leo Messi y como embajador de UNICEF, orientada a promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos. También se valoró su constancia, humildad, comportamiento ejemplar y compromiso con el juego.
Este premio reconoce no solo la excelencia deportiva de Messi, sino también su dimensión humana y su impacto social, consolidándolo como una de las figuras más influyentes del deporte mundial.
Messi, sonriente, se convirtió en el primer futbolista en recibir este premio a título individual desde su creación aunque en 2012 lo compartieron Iker Casillas y Xavi Hernández y recibió una escultura diseñada por Joan Miró, un diploma, una insignia y un premio de 50.000 euros.
Antes de la ceremonia, Messi, acompañado por su esposa Antonela Roccuzzo, fue recibido por la princesa Leonor en el Hotel de la Reconquista, participó en un encuentro con más de 6.000 personas (principalmente estudiantes) en el Palacio de los Deportes de Oviedo, y fue aclamado por el público en su llegada a la capital asturiana donde resaltó que su padre, Jorge Messi (fallecido en agosto), estaba muy ilusionado con este reconocimiento y le insistió en que viajara a recibirlo pese a que este mismo sábado debe jugar en Nueva York con el Inter Miami.