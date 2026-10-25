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Un periodista británico se burló de Colapinto y Alpine salió a defenderlo

Un periodista británico se burló de Colapinto porque fue penalizado en el GP de Estados Unidos de Fórmula 1

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Un periodista británico se burló de Colapinto.

Un periodista británico se burló de Colapinto.

El piloto argentino Franco Colapinto recibió una penalización de 10 puestos de cara al GP de Estados Unidos de Fórmula 1 -se correrá este domingo en Austin- por un cambio en su motor eléctrico. El periodista británico Jeremy Clarkson se burló del pìlarense por ese tema durante una transmisión de Sky Sports.

Durante una entrevista junto a los analistas Martin Brundle, Naomi Schiff y Simon Lazenby, Clarkson aludió irónicamente a la sanción técnica que obliga a Colapinto a retroceder diez puestos en la grilla tras clasificar decimocuarto.

El periodista brit&aacute;nico Jeremy Clarkson se burl&oacute; de Colapinto.

El periodista británico Jeremy Clarkson se burló de Colapinto.

El impacto del comentario fue mayor porque se produjo en el propio hospitality de Alpine, donde el británico estuvo invitado debido a la cercanía de su granja con la sede de Enstone y tras posar junto a Flavio Briatore.

El comunicado de Alpine sobre el comentario del británico sobre Colapinto

La escudería emitió un comunicado oficial: "Somos conscientes de los comentarios realizados por un invitado en Austin. Se trata de una opinión personal que no se alinea con nuestros valores. Franco es nuestro piloto y tiene todo nuestro respaldo".

Jamie Campbell-Walter, representante británico de Colapinto, dijo en ka red social X: "Los comentarios sobre la nacionalidad de Franco fueron completamente inaceptables. No hay lugar para observaciones como esta en la Fórmula 1. Franco y sus seguidores merecen algo mejor".

Colapinto fue defendido por Alpine ante las burlas de un periodista brit&aacute;nico.

Colapinto fue defendido por Alpine ante las burlas de un periodista británico.

La penalización de Colapinto responde únicamente al uso de una cuarta unidad de electrónica de control en la temporada.

Las polémicas declaraciones de un periodista británico sobre Colapinto

El exconductor de Top Gear dijo riéndose: "Franco tiene una penalización en la parrilla por ser argentino. Probablemente. Bueno, yo le daría una por eso".

Sus palabras hicieron referencia directa a los incidentesque vivió en el 2014 durante el rodaje de un especial de Top Gear en la Patagonia.

En aquella ocasión Clarkson condujo un Porsche 928 con la patente “H982 FKL”, interpretada por veteranos y vecinos como una provocación referida a la Guerra de las Malvinas de 1982.

Tras el lío hubo pedradas contra la comitiva y la huida de la producción hacia Chile. El productor Andy Wilman dijo que la chapa fue una coincidencia, las autoridades de Río Grande y Tolhuin lo declararon persona no grata.

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