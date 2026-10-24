Godoy Cruz sueña con pelearle el primer puesto a Ferro y jugar la final por el ascenso

Godoy Cruz tras la contundente victoria por 6 a 3 ante Estudiantes de Buenos Aires en el Feliciano Gambarte jugará este domingo desde las 17 ante Mitre, en Santiago del Estero, por la fecha 35 de la Primera Nacional.

El plantel tombino se instaló este sábado en Santiago del Estero a la espera del choque ante Mitre, en lo que será una verdadera final para el Expreso.

La probable formación de Godoy Cruz

La probable formación que definirá el entrenador Pablo De Muner sería con un cambio en la defensa obligatorio por la lesión de Tomás Rossi (rotura de ligamentos) y en su lugar ingresaría Esteban Burgos.

Los once titulares serían: Juan Strumia; Francisco Gerometta, Esteban Burgos, Diego Viera y Nahuel Brunet; Gastón Gil Romero, Vicente Poggi, Rodrigo Fernández y Felipe Cairus; Axel Rodríguez y Martín Pino.

El Tomba sueña con poder llegar al primer puesto y jugar la final por el primer ascenso con el ganador del Grupo B. En el caso de no alcanzar el primer puesto, jugará el Reducido, donde tendrá ventaja deportiva.