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Primera Nacional

Godoy Cruz sueña con pelearle el primer puesto a Ferro y jugar la final por el ascenso

Con la derrota del líder Ferro, Godoy Cruz tiene chances de pelearle el primer puesto al Verdolaga

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Godoy Cruz jugará una verdadera final ante Mitre, en Santiago del Estero.

Godoy Cruz jugará una verdadera final ante Mitre, en Santiago del Estero.

Con la derrota de Ferro este sábado por 3 a 0 ante Chaco For Ever, como local, por la fecha 35 del Torneo de la Primera Nacional, Godoy Cruz alimentó sus chances de jugar la final por el primer ascenso. El Tomba tiene 60 unidades y si le gana este domingo a Mitre, en Santiago del Estero, alcanzará los 63 puntos, quedará a dos del líder Ferro y quedará una fecha para el cierre de este grupo A, que es apasionante.

Pablo De Muner irá por un nuevo triunfo ante Mitre, en Santiago del Estero, resultado que le permitirá quedar a dos del líder Ferro.

Pablo De Muner irá por un nuevo triunfo ante Mitre, en Santiago del Estero, resultado que le permitirá quedar a dos del líder Ferro.

Qué necesita Godoy Cruz para jugar la final por el ascenso

Godoy Cruz tiene que ganar los dos partidos que le quedan, frente a Mitre como visitante y ante Almirante Brown como local y esperar que Ferro no le gane a Acassuso.

Si el Expreso termina empatado en puntos con el Verdolaga, cuenta con mejor diferencia de gol, ya que tiene +16 y Ferro lleva +7, por lo que se quedaría con el primer puesto.

Godoy Cruz tras la contundente victoria por 6 a 3 ante Estudiantes de Buenos Aires en el Feliciano Gambarte jugará este domingo desde las 17 ante Mitre, en Santiago del Estero, por la fecha 35 de la Primera Nacional.

El plantel tombino se instaló este sábado en Santiago del Estero a la espera del choque ante Mitre, en lo que será una verdadera final para el Expreso.

La probable formación de Godoy Cruz

La probable formación que definirá el entrenador Pablo De Muner sería con un cambio en la defensa obligatorio por la lesión de Tomás Rossi (rotura de ligamentos) y en su lugar ingresaría Esteban Burgos.

Los once titulares serían: Juan Strumia; Francisco Gerometta, Esteban Burgos, Diego Viera y Nahuel Brunet; Gastón Gil Romero, Vicente Poggi, Rodrigo Fernández y Felipe Cairus; Axel Rodríguez y Martín Pino.

El Tomba sueña con poder llegar al primer puesto y jugar la final por el primer ascenso con el ganador del Grupo B. En el caso de no alcanzar el primer puesto, jugará el Reducido, donde tendrá ventaja deportiva.

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