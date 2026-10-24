Mema aseguró que en pocas semanas arrancan las obras en Potrerillos, tras 4 años de inacción e irregularidades

Ninguno de los proyectos de la costa sur ni de la costa norte había comenzado la construcción de sus infraestructuras definitivas al momento de la auditoría en Potrerillos.

Según detalló el funcionario a este medio, en breve los organismos técnicos del Estado estarán concluyendo la evaluación de las últimas presentaciones de las empresas y se aprestan a emitir las resoluciones que autorizarán el inicio de los trabajos por etapas.

El contraste entre este nuevo anuncio y los antecedentes es contundente: el expediente del Acta Nº 32 de Mendoza Fiduciaria constató que los desarrolladores no han iniciado las obras comprometidas y varios de ellos habían incurrido en faltas sobre la ribera.

A pesar de ello, desde el Ejecutivo se consideró que no hay motivos para sanciones.

Cuatro años sin obras definitivas en la costa sur del perilago de Potrerillos

¿Qué pasó desde la adjudicación? Una combinación de frenos financieros, renegociaciones jurídicas y un laberinto de permisos ambientales y estatales.

A fines de 2022, la Provincia adjudicó la explotación del perilago por 50 años a dos firmas: Potrerillos Resort S.A. y Mendotravel S.R.L. (del constructor Fernando Porretta).

La primera de ellas pronto admitió no contar con la espalda económica para encarar la inversión millonaria que había comprometido. Para evitar la caída de la concesión, el Ejecutivo convalidó un esquema de cesiones que habilitó el desembarco del grupo Costazur (conducido por Agrícola Los Pozos y empresarios como Sebastián Halpern, Renzo Giuffre, Gustavo Bernardi, José Bahamonde y BeZeta) para que asumieran por partes el desarrollo cercano al túnel de Cacheuta.

Mendotravel no pasó por estas vicisitudes financieras, pero, a pesar de que ya contaba con la aprobación del proyecto ejecutivo y la Declaración de Impacto Ambiental, en lugar de empezar la construcción física se abocó a estudios de campo preliminares y a reajustar su diseño de gran escala.

Según el informe de la consultora Liñán contratada por Mendoza Fiduciaria, el masterplan de Mendotravel es de mayor envergadura y, hasta el momento de la inspección, había ejecutado "excavaciones de calicatas, toma de muestras para análisis de suelo y un relevamiento topográfico de la línea de costa.

La firma de Porreta se concentró en sucesivos replanteos: reformuló el nodo vial de acceso a Potrerillos, rediseñó la modernización de la estación de servicio YPF, redefinió los giros y estacionamientos y planteó una escala menor para el tránsito pesado en su sector comercial.

Pese a que el masterplan promete un imponente polo de 765 lotes residenciales, una bodega boutique de 5.000 hectolitros (Potrerillos Lodge) y complejos financieros y gastronómicos, la realidad es que en el lugar no hay absolutamente nada.

Mendotravel presentó proyectos de ingeniería y arquitectura tras la auditoría en Potrerillos.

Ahora, hay nuevos informes presentados por la empresa en junio, fecha límite pactada en el contrato de concesión; y actualmente están en estudio. Una vez que sean aprobados "recién ahí podrán arrancar las obras físicas", explicó Mema.

Por su parte, Potrerillos Resort avanzó con algunas obras que generaron chispazos y “retos” por parte del Gobierno.

Según dejó asentado la auditoría de la consultora Liñan S.A., en esa área se multiplicaron las situaciones irregulares:

El intento de achicar la costa pública: Potrerillos Resort pretendió recortar el retiro obligatorio de 50 metros desde la cota máxima del lago a escasos 15 metros, alegando que de lo contrario «se quedaba sin algunas penínsulas», violando abiertamente el ordenamiento territorial.

Vuelos no autorizados: las autoridades debieron suspender paseos turísticos comerciales en helicóptero que despegaban de un terraplén precario sin ninguna autorización aeronáutica ni habilitación legal.

Alambrados sobre la ruta: uno de los cesionarios (Agrícola Los Pozos) colocó alambradas clandestinas sobre la vereda de la Ruta Provincial 82 sin pedir permiso oficial, debiendo labrarse actas de infracción.

Efluentes cloacales sin destino: se colocaron plantas modulares de tratamiento pero la auditoría detectó que no podían reutilizar los líquidos tratados porque nunca se realizó la forestación requerida para el riego.

Desplazamiento del kitesurf: se forzó el traslado de la Asociación Mendocina de Kitesurf (AMK) de su histórico punto de navegación, cerrando un parche económico en el que los privados tuvieron que desembolsar maquinaria y 3.500 dólares para reubicar las instalaciones.

Costazur, el nuevo proyecto de Potrerillos Resort en la costa sur.

Siempre según Mema, con la entrega de estudios complementarios y la reciente firma de convenios para el suministro de agua y conexión de servicios sanitarios, la habilitación de las obras quedó al borde de la luz verde.

La costa norte, sus trabas estructurales y el “empate técnico” con la costa sur

A diferencia de la margen sur, cuyos contratos iniciales datan de finales de 2022, las adjudicaciones para la costa menos concurrida del perilago de Potrerillos se formalizaron entre mediados de 2024 y principios de 2025.

Allí se distribuyeron 6 proyectos de desarrollo turístico, universitario y deportivo, entre los que se encuentra Cantos de Miralago, el desarrollo de Dosados SA que ya proyecta servicios para esta temporada.

Cantos de Miralago proyecta servicios para esta temporada en la costa norte de Potrerillos.

El listado se completa con Domos Potrerillos, planteado en 3 etapas sobre 6 hectáreas en la desembocadura del río Mendoza para cocina outdoor, patio de foodtrucks y glamping; InMendoza, centrada en la recuperación del Parador San Ignacio e incluyendo un refugio de montaña de 178 m²; Mapsa Group S.A., abocada a ampliar el predio Costa Norte con parques acuáticos y alojamientos estudiantiles; Potrerillos Explorer, con 35 hectáreas dedicadas a base de rafting, áreas para motorhomes y hospedaje en contenedores; y la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), que fue el último en presentarse y desarrollará 11,5 hectáreas en el antiguo terreno del Automóvil Club Argentino.

Estos proyectos empezaron a caminar por la vía administrativa más rápidamente, aunque, la auditoría puso especial énfasis en tres problemas de infraestructura y servicios que condicionan seriamente la viabilidad de la zona:

El puente de acceso: el puente que cruza hacia la costa norte es de una sola vía (circulación en un único sentido) y presenta durmientes de madera en muy malas condiciones. Esto no solo genera demoras y desconfianza en los visitantes, sino que entorpece gravemente la logística y el traslado de materiales para cualquier inicio de obra. La consultora recomendó sustituir los durmientes por losas pretensadas huecas.

El camino del perilago Norte: se encuentra en un estado sumamente deteriorado y la auditoría remarcó que existe un vacío administrativo: no está claro qué organismo o repartición del Estado debe hacerse cargo de su reparación y mantenimiento.

Crisis y conflicto por el agua: es el punto más sensible. No hay provisión asegurada de red ni para la construcción ni para el funcionamiento de los proyectos. Solo existen un par de vertientes en la parte sur de la costa norte que apenas abastecerían a tres emprendimientos. Además, los concesionarios denunciaron que esas pocas vertientes están colapsadas y sobreexplotadas por privados ajenos a la concesión, por lo que tuvieron que firmar una nota conjunta dirigida al Departamento General de Irrigación exigiendo que se les autoricen tomas directas desde el río o el lago.

Foto: render gentileza UNCuyo

Según Mema, una vez subsanados todos estos inconvenientes, que ha derivado en la presentación de informes complementarios y la firma de los acuerdos de servicios, las carpetas de ambas orillas están en una especie de “empate técnico” en cuanto a los tiempos del arranque de las obras. ¿Será?